庭沼珉冬季私服根本仙女穿搭教科書　高級顯瘦、配色公式直接奉上

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

▲庭沼珉。（圖／庭沼珉IG，下同）

圖文／CTWANT

韓國女神庭沼珉最近完全是「冬季穿搭範本製造機」！先是在社群上連發多組美照，溫柔、清新又帶點冷系氛圍感，直接讓粉絲暴動收藏；再加上她與崔宇植主演的話題浪漫韓劇《宇宙 MARRY ME?》，掀起「治癒系戀愛」旋風。

劇裡是宇宙系命定愛情，劇外則是她的私服，悄悄引領今年冬季最值得跟穿的女神級 Look。以下就來深度解析庭沼珉6套超好學、超日常、卻依然仙氣滿分的私服穿搭，每套都是直接複製穿上的時髦教科書！

庭沼珉私服穿搭：深藍牛仔外套ｘ駝色百褶裙、清新文青系甜度

這套非常「庭沼珉」的穿搭，自然、乾淨又帶點文青氣質。深藍牛仔寬鬆外套讓上半身看起來輕鬆自在，搭上駝色百褶長裙則瞬間拉出氣質流動感。深藍＋駝色是永不失誤的溫柔配色，特別適合週末出遊或咖啡廳約會，輕鬆把好感度穿上身。

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

庭沼珉私服穿搭：深咖皮衣ｘ藍襯衫ｘ駝色裙、韓系簡約大人感

這套讓庭沼珉迷人小爆擊！短版皮衣讓比例大幅拉長，藍色襯衫增添清新質感，再以同款駝色百褶裙收尾，整體是韓妞最愛的乾淨大人味。這種配法非常適合上班或正式場合，氣質專業卻仍保有溫柔度。

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

庭沼珉私服穿搭：灰色毛絨外套ｘ黑裙，冬季軟萌系穿搭公式

庭沼珉的柔和魅力完全在這套展現。灰色毛絨外套是冬天的氛圍神器，搭上淺藍針織上衣，清爽又不失溫度。黑色中長裙幫整體穩定視覺重量，讓整套不會太粉嫩太甜，呈現剛剛好的溫柔混搭。想要看起來又暖又乖，這套照抄就成功。

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

庭沼珉私服穿搭：白洋裝ｘ綁帶針織背心ｘ咖啡球鞋，戀愛劇女主角本人

這套根本是從《宇宙 MARRY ME?》走出來的！庭沼珉以全白洋裝搭配綁腰帶針織背心，整個人像發光一樣清新乾淨。重點在咖啡色球鞋，既能中和白色的仙氣，又讓穿搭更日常、更休閒。

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

庭沼珉私服穿搭：摩卡慕斯針織上衣ｘ同色裙，2025最紅配色一次到位

Pantone 2025年度代表色摩卡慕斯，而庭沼珉直接示範最溫柔的風格！同色系穿搭永遠比單色更高級，針織上衣＋針織裙讓線條柔軟又顯瘦，尤其適合冬天拍照，因為這套顯白效果驚人！如果想看起來氣質、暖、又低調奢華，這組配色絕對要學起來。

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

庭沼珉私服穿搭：墨綠色羽絨大衣，不顯胖的關鍵在「綁帶」

庭沼珉這套墨綠色羽絨大衣，完全示範「羽絨外套怎麼穿不膨脹」！關鍵就是風衣領＋腰間綁帶，創造腰線讓視覺直接少5公斤。再加上墨綠色本身就有高級沉穩感，是冬天非常耐看又抗髒的完美色。

保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上

女神庭沼珉私服穿搭說難不難、說簡單卻又有巧思。善用大地色、白色、墨綠等高級日常色，透過外套版型＆腰線創造好比例，再搭配針織、雪紡、毛絨材質拼接讓整體更精緻！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

