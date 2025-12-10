棕色系染髮推薦！8款髮色範本「奶茶灰棕」熱度超高　漂染後更夢幻

文／美人圈

今年秋冬還在猶豫染什麼髮色？「棕色系髮色」依然是氣質與百搭度最高的首選！不論想維持自然原生感、或打造霧感歐系髮色，棕色調都能輕鬆駕馭。這次特別整理出 「不用漂」＋「要漂」兩大類棕色染髮範本，從柔霧奶棕、焦糖灰到西柚粉棕，通通都能根據髮質、氣色需求挑到命定色，馬上收藏染髮範例給設計師看！

不用漂也顯白的棕色髮色，牛奶柔棕、紅棕色秋冬必染

想染髮又怕受損？這幾款「不用漂」的棕色髮色就是首選！不僅能維持自然光澤與柔順髮質，還能在陽光下散發出若隱若現的透亮感。從原生咖啡、摩卡橘棕到西柚粉棕，每款都能修飾膚色、就算布丁頭長出來也完全不突兀。

▲牛奶柔棕、紅棕色秋冬必染。（圖／IG@_ssuzy.b）

原生咖啡：零違和自然氣質感

低調卻超有質感的「原生咖啡」絕對是懶女孩必染的髮色範本！以深棕為基底，加上柔和咖啡色漸層，髮絲在陽光下透出自然光澤，像天生髮色一樣乾淨柔順。就算布丁頭長出來也能自然融合，褪色期也不突兀，是不整理也很有氣質的百搭髮色。

▲原生咖啡絕對是懶女孩必染的髮色範本。（圖／IG@honki.may）

摩卡橘棕：溫暖柔霧奶茶調

喜歡自然又不想太無聊？這款「摩卡橘棕」是韓妞熱愛的顯白色！米褐色打底搭配柔柔的摩卡橘調，整體色澤溫暖又透亮，有種被奶茶包圍的柔霧感。褪色後也不易變黃，維持光澤與柔順度，中長髮或短髮女孩都能染出清新感氣質。

▲摩卡橘棕是韓妞熱愛的顯白色。（圖／IG@tsukieey）

西柚粉棕：甜感透明系氣質棕

結合粉嫩與棕調的「西柚粉棕」，輕盈又不過分可愛。細緻的粉棕漸層讓整體髮色更有層次感，素顏氣色瞬間變亮。這款髮色不需漂也能上色，若漂過則會更偏粉霧感，退色後不偏黃、不顯蠟黃，是提升少女感的氣質首選。

▲西柚粉棕輕盈又不過分可愛。（圖／IG@ran__okuda）

牛奶柔棕：韓女最愛柔霧光澤

融合暖橘與棕色調的「牛奶柔棕」自帶柔焦濾鏡效果！陽光下會閃出細緻的暖橙光澤，整體髮感輕盈柔順，就像融進奶霜裡一樣溫柔。就算不特別造型也很有空氣感，褪色後依然柔和不黃，是非常耐看的自然派髮色。

▲牛奶柔棕自帶柔焦濾鏡效果。（圖／IG@_ssuzy.b）

烤栗紅棕：秋冬提氣色髮色代表

秋冬必染色之一！「烤栗紅棕」在茶棕基底中揉入紅棕色調，髮絲隨光線閃現溫潤紅銅光，層次更立體。這款色調能自然提亮膚色，直髮、捲髮都好看，特別推薦給想要提升氣色、又不想太亮眼的女孩。

▲烤栗紅棕是秋冬提氣色髮色代表。（圖／IG@__erimmm）

漂髮更夢幻的棕色髮色，奶茶灰棕熱度超高

想要更高級、透明的霧感效果？那就試試這幾款「漂染棕色髮色」！透過淡化頭髮底色，讓灰調與奶茶光感更明顯，也可以搭配挑染、讓整體層次更細膩。特別適合追求歐系氛圍、或想在秋冬換個輕盈氣質風格的女孩。

▲奶茶灰棕熱度超高。（圖／IG@d.of_hwi）

奶茶灰棕：霧感系溫柔高級色

灰霧感與咖啡棕的結合，是溫柔又神秘的代表。像薄霧覆蓋在髮絲間，散發柔和光澤與霧面質感。整體色調低調卻充滿層次感，褪色後也不偏黃，是歐風女孩或氣質系女生染髮首選。

▲灰霧感與咖啡棕的結合，是溫柔又神秘的代表。（圖／ IG@_kanon_hair）

焦糖奶灰：光影層次最分明

將焦糖與奶茶灰交錯調和，髮絲像咖啡拉花般細膩。光線下閃現柔和暖光，霧灰中帶著一點暖意，讓膚色更透亮。這款髮色特別適合捲髮或波浪造型，能呈現出輕柔又立體的髮流光澤。

▲焦糖奶灰這款髮色特別適合捲髮或波浪造型。（圖／IG@forat_yuie）

香草灰棕：甜感×霧感的完美平衡

香草色混入奶茶灰，髮色如絲絨般柔軟，散發溫潤光感。灰霧與金棕的漸層讓整體更加輕盈自然，帶有甜感卻不膩。搭配微捲層次剪更能展現髮絲動態與光澤，是想嘗試漂髮女孩的入門推薦。

▲香草灰棕是想嘗試漂髮女孩的入門推薦。（圖／IG@arimayurina）

延伸閱讀

2026「免漂髮色」推薦：15款氛圍感顯白髮色範本，免漂髮不傷髮質

秋冬最火「奶茶灰」髮色回歸！奶茶棕ｘ霧灰調15款染髮範本，不漂褪色也好看

養護洗髮精怎麼選？10款養髮洗髮精＋頭皮味、受損髮、自然捲毛躁推薦一次看

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。