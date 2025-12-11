免出國韓牌必買美妝推薦！張員瑛同款隱眼、美顏氣墊粉餅開架就買得到

文／美人圈

想找韓國女生最愛用的彩妝、保養品，不用再飛到韓國！今年康是美引進超多韓牌美妝，包括熱門氣墊粉餅、持久唇釉，還有張員瑛同款的混血感隱眼都能直接購入！無論你是想補貨愛用品，還是想跟上韓國最新流行，這篇「康是美必買韓牌彩妝、保養推薦」都幫你一次整理好，省時又不怕踩雷！

康是美「韓國美妝」推薦

Hapa Kristin 隱形眼鏡

韓網很紅的隱眼品牌Hapa Kristin終於進駐康是美啦！Hapa Kristin因張員瑛代言又被稱為「張員瑛隱眼」，以少女感包裝與自然放大的鏡片設計爆紅，是許多韓星與韓妞愛用的日常隱眼品牌。鏡片主打「自然混血感」與柔霧邊框，不會過度放大，適合通勤、上班與拍照等各種場合。現在到康是美就能直接購入韓國熱銷色號，不用透過代購就能輕鬆入手韓系自然混血感的高質感隱眼！

▲Hapa Kristin因張員瑛代言又被稱為「張員瑛隱眼」。（圖／IG@hapakristin_taiwan）

CLIO 珂莉奧

韓國超火的專業彩妝品牌CLIO珂莉奧也能在康是美輕鬆買到！從底妝到眼妝都是韓妞化妝包必備，其中嫩顏QQ唇頰凍，以布丁般Q彈的凍狀質地擄獲韓妞們的心，添加角鯊烷與多種植物萃取，上色同時也能保濕修護，不怕乾皮卡粉，上臉時輕推即融，瞬間化入肌膚。色澤自然柔和、可多層疊加，無論素顏使用或搭配底妝都能呈現清透紅潤感。

▲韓國超火的專業彩妝品牌CLIO珂莉奧。（圖／CLIO）

VDL

VDL特別擅長打造韓妞最愛的透亮水光底妝，其中貝殼亮采妝前乳，內含細緻珠光與高保濕成分，上臉能立即提升明亮度，讓後續底妝更服貼、帶出自然透光感，是許多化妝師化妝包裡的常備款。VDL的底妝系列也以質地輕盈、延展度佳而受到好評，能輕鬆畫出乾淨精緻的韓系妝容。現在在康是美就能找到這些人氣品項，不用飛韓國就能輕鬆入手專業級光澤肌神器！

▲VDL的底妝系列以質地輕盈、延展度佳而受到好評。（圖／IG@vdl_taiwan）

alternativestereo

在社群上爆紅的alternativestereo寶石光唇頰盤完全是解鎖韓妞同款妝容的神級單品！除了外型顏值高，更能先選擇喜歡的外殼，接著再從光澤款、絲絨款中選擇兩款最適合自己的蕊心。光澤款就像把寶石的奢華光澤鑲嵌在臉頰上，折射出低調又動人的自然光感；而「霧面款」則追求高顯色度，服貼不厚重，多層堆疊也能維持清爽不卡紋。雙重質地能隨心情自由玩色、隨意疊擦，是本季最受矚目的寶藏單品！

▲爆紅alternativestereo寶石光唇頰盤。（圖／康是美提供）

BROOKESIA

韓國熱銷的美膚彩妝品牌BROOKESIA也正式進駐康是美啦！主打的氣墊粉餅堪稱行走的美顏濾鏡，一拍即可修飾痘疤、毛孔與肌膚紋理，呈現自然柔焦的平滑妝效。控油柔焦粉末能吸附多餘油光，搭配固妝配方讓妝容一整天都維持乾淨不脫妝。若再加上品牌的潤色或校色妝前乳，更能自然提亮膚色、校正暗沉，同時具備防曬與打底功能，讓你早上快速完成高質感底妝，輕鬆帶出原生系透亮好氣色。

▲BROOKESIA主打的氣墊粉餅堪稱行走的美顏濾鏡。（圖／康是美提供）

LAKA

韓國近年最受矚目的性別中立彩妝品牌LAKA，以「不分性別都能駕馭」的理念在韓國年輕族群中超受歡迎。近年大熱的水光透亮唇膏，妝感乾淨、質地輕盈不厚重，且色調大多偏向柔和的大地色與奶茶色，不挑人又實用，新手也能穩穩畫出氣質妝感。現在在康是美就能直接入手韓國熱賣色號！

▲LAKA近年大熱的水光透亮唇膏。（圖／IG@laka.official）

I'M MEME

韓國超人氣彩妝品牌I’M MEME是許多學生族與上班族最常回購的開架韓系品牌，以方便攜帶、直覺式設計與自然顯色著稱。I’M MEME的彩妝質地普遍輕盈好暈染，不論是新手畫眼影、想快速補氣色，或是追求日常不失手的韓系妝感，都能輕鬆達成。現在在康是美就能直接試色、挑到最適合自己的自然妝容神器！

▲I’M MEME。（圖／IG@immeme_official）

ETUDE

韓國人氣美妝ETUDE也在康是美推出超多討論度爆高的彩妝，其中最不能錯過的就是蜜糖果凍嫩唇蜜！一抹就能讓雙唇呈現果凍般的潤澤光感，輕盈不黏、自然不厚重，完全是秋冬乾唇人的救星！配方更結合甘蔗萃取、黑糖、甜杏仁與蜀葵根等植物精華，在上色的同時深層滋潤。系列色號涵蓋薄荷涼感款與多款閃耀Topper色，單擦透亮、疊擦更立體，約會、派對都能輕鬆打造水嫩唇妝。

▲ETUDE蜜糖果凍嫩唇蜜。（圖／康是美提供）

The Face Shop

韓國老牌人氣保養彩妝The Face Shop一直是韓妞化妝包裡的安心選擇，其中小編大推「貼妝持久濾鏡潤色氣墊粉餅」，質地輕薄水潤，上臉零負擔，能自然修飾毛孔、斑點與小瑕疵，同時維持明亮不暗沉的乾淨妝感。內含保濕配方，特別適合乾肌或因冷氣、季節變化而容易缺水的肌膚，是日常快速上妝的超實用韓系底妝選擇，現在在康是美就能輕鬆入手！

▲The Face Shop貼妝持久濾鏡潤色氣墊粉餅。（圖／The Face Shop）

GLINT

想打造韓星那種一拍就爆閃的鑽石光妝感，韓國專業化妝師最常用的就是GLINT的打亮！以極細緻的粉質、鏡面般的光澤感聞名，一抹就能呈現高級的鑽石光，可自然提亮，也能加強在眼影、臥蠶位置，瞬間讓五官更立體。康是美也引進多款色號，從日常透亮的#01流沙露月、#04星河光月，到喜歡華麗爆閃妝感必收的#02鑽石星月，都買得到。

▲韓國專業化妝師最常用的就是GLINT的打亮。（圖／IG@glint__official）

LANEIGE 蘭芝

蘭芝一直是韓星們愛用的高人氣護膚品牌，其中「睡美人晚安系列」更是長年穩坐銷售冠軍！依不同膚況推出多款深層修護選擇。現在也進駐康是美，帶來超高討論度的「睡美人極萃滋養晚安唇膜」與「果凍水光潤唇膏」，不僅保濕修護力依舊強大，味道更療癒又帶特色。

▲蘭芝睡美人晚安系列是長年穩坐銷售冠軍。（圖／IG@laneige_kr）

Torriden

韓國保養討論度超高的Torriden也能在康是美輕鬆入手！在Olive Young長年霸榜的就是他們家的DIVE IN玻尿酸面膜，高濃度玻尿酸能快速補水、提升肌膚含水量，敷一次就能感受到飽滿透亮，對乾肌與敏弱肌超友善，被網友稱作「敷完亮兩天」的神級補水面膜。想快速救乾燥、鎮定敏感，Torriden絕對是康是美必買的韓牌保養之一。

▲韓國保養討論度超高的Torriden。（圖／IG@torriden_official）

Biodance

韓國爆紅、在各大韓綜中出鏡率超高的Biodance面膜，現在在康是美就能直接入手！這系列主打高效又溫和的膠原蛋白與醫美級保養成分，共有四款明星面膜可依膚況選擇，從深層保濕、舒緩修護、亮白提亮到膠原蛋白緊緻通通包辦！質地貼膚服貼、精華吸收快，是面膜控到韓國都會掃貨的品項之一，現在康是美就能輕鬆補貨，超方便！

▲Biodance面膜是面膜控到韓國都會掃貨的品項之一。（圖／IG@biodance_official）

belif

韓國超紅的草本保養品牌belif，在台灣唯一的實體通路就是康是美！其中最受歡迎的斗篷草高效水分炸彈霜，以輕盈的凝凍質地結合斗篷草植萃，清爽、深層又不黏膩，長年都是康是美的熱銷補水單品。現在不用韓國代購，到康是美就能買到，隨就能補水！

▲belif最受歡迎的斗篷草高效水分炸彈霜。（圖／IG@belif.official）

潔美淨 積雪草水楊酸毛孔緊緻淨膚棉

韓國人氣的問題肌膚保養品牌潔美淨，也在康是美買到！其中最受油肌與敏弱肌喜愛的就是積雪草水楊酸毛孔緊緻淨膚棉，結合水楊酸、維他命 B3、B5等成分，能溫和代謝老廢角質、細緻毛孔，同時舒緩修護、補充水分，降低酸類保養可能帶來的刺激感。質地清爽不黏膩，非常適合作為上妝前的快速保養，讓後續底妝更服貼乾淨。對於容易出油、冒痘或毛孔粗大的膚況來說，是許多油肌網友心中的蜜糖棉片，日常保養或急救都超實用！

▲潔美淨積雪草水楊酸毛孔緊緻淨膚棉。（圖／潔美淨）

延伸閱讀

2025秋冬必收「烏龍奶杏嫩唇色」色號推薦！自然感嫩唇色太美、這款韓系平價唇膏必收！

2026粉底液推薦Top30！最強開架＆專櫃底妝排行，Dcard熱議油肌、乾肌必收款

2026妝前乳推薦25款！妝前乳、防曬正確使用順序＋不脫妝小心機

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。