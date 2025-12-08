fb ig video search mobile ETtoday

愛因斯坦的皮夾克重現！Levi’s復刻天才同款Menlo Cossack 　設計細節一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

你知道天才愛因斯坦在穿搭上也深深影響後人嗎？在外界眼中，愛因斯坦以理論物理聞名全球，一頭凌亂長髮以及鬍子是他的標誌性特色，而陪伴他多年的竟然還有一件Levi’s Menlo Cossack外套。品牌在近日宣佈推出 「愛因斯坦 Menlo Cossack 皮夾克」經典復興版，將這一傳奇之作重新回到大眾眼前。

這件皮夾克在 1930 年代由愛因斯坦親自購入，曾經陪伴他度過無數公開與私下時刻， 2016 年，這件皮夾克在倫敦佳士得拍賣會中被 Levi Strauss & Co. 以極高價格標得，拍賣記錄更透露夾克仍帶有淡淡的煙斗氣味，彷彿讓人看見愛因斯坦的日常一隅。如今原件典藏於 Levi’s® 舊金山總部歷史檔案庫，並成為本次復刻版的重要藍本。

▲▼ Levi’s Menlo Cossack。（圖／品牌提供）

▲▼ Levi’s Menlo Cossack。（圖／品牌提供）

▲▼ Levi’s Menlo Cossack。（圖／品牌提供）

▲▼ Levi’s Menlo Cossack。（圖／品牌提供）

▲Levi’s復刻愛因斯坦經典 Menlo Cossack 皮夾克。（圖／品牌提供）

本次 LVC 的復刻設計，完整保留下 Menlo Cossack 的標誌性特色，圓形立領、俐落袖口、短版方肩輪廓、銅製側扣調節帶，以及 Washable Leather 的溫潤自然紋理。整體線條乾淨利落，兼具 1930 年代工人文化的粗獷與愛因斯坦自身的極簡美學。復刻版採限量生產，每件皆帶有手工編號，象徵其珍稀性。

為紀念歷史瞬間，商品亦附上 2016 年拍賣會的「No. 97」競標牌複刻品與一張愛因斯坦穿著原件的歷史照片，完整還原這件夾克穿越科學史與時尚史的軌跡。設計總監 Paul O'Neill 表示：「重現這件夾克，不只是製作一件皮衣，而是保存一段關於思想、文化與工裝工藝的歷史。」

同場加映GU × ENGINEERED GARMENTS

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中 。（圖／品牌提供）

GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中。系列以深海軍藍為核心色調，延續 EG 擅長的軍裝與工裝語彙，並用「Manhattanism」精神向 70 年代紐約街頭文化致敬。本次推出五款極具特色的單品，其中最必收的「PADDED 夾層防風外套」，不只防風，還加入可調式下擺、背後獵裝口袋，讓軍工裝功能性與造型一次滿足。

關鍵字：

愛因斯坦, Levi’s, 皮夾克, 復刻, 限量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

必學冬天單品清潔法：洗毛衣不縮水、床單更透白無油味 斷掉一個人最好的方式：不是封鎖，而是不再以他為中心！ 星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 2025毛毛鞋推薦！最保暖又實穿8款必收清單　UGG、Crocs根本細腿神鞋 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 美周記／歐舒丹推出聖誕分享禮盒　小容量讓你旅行帶著走 吃飯不專心易胃痛！5個「顧胃好習慣」教你遠離胃食道逆流

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面