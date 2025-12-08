愛因斯坦的皮夾克重現！Levi’s復刻天才同款Menlo Cossack 　設計細節一次看

記者鮑璿安／綜合報導

你知道天才愛因斯坦在穿搭上也深深影響後人嗎？在外界眼中，愛因斯坦以理論物理聞名全球，一頭凌亂長髮以及鬍子是他的標誌性特色，而陪伴他多年的竟然還有一件Levi’s Menlo Cossack外套。品牌在近日宣佈推出 「愛因斯坦 Menlo Cossack 皮夾克」經典復興版，將這一傳奇之作重新回到大眾眼前。

這件皮夾克在 1930 年代由愛因斯坦親自購入，曾經陪伴他度過無數公開與私下時刻， 2016 年，這件皮夾克在倫敦佳士得拍賣會中被 Levi Strauss & Co. 以極高價格標得，拍賣記錄更透露夾克仍帶有淡淡的煙斗氣味，彷彿讓人看見愛因斯坦的日常一隅。如今原件典藏於 Levi’s® 舊金山總部歷史檔案庫，並成為本次復刻版的重要藍本。





▲Levi’s復刻愛因斯坦經典 Menlo Cossack 皮夾克。（圖／品牌提供）

本次 LVC 的復刻設計，完整保留下 Menlo Cossack 的標誌性特色，圓形立領、俐落袖口、短版方肩輪廓、銅製側扣調節帶，以及 Washable Leather 的溫潤自然紋理。整體線條乾淨利落，兼具 1930 年代工人文化的粗獷與愛因斯坦自身的極簡美學。復刻版採限量生產，每件皆帶有手工編號，象徵其珍稀性。

為紀念歷史瞬間，商品亦附上 2016 年拍賣會的「No. 97」競標牌複刻品與一張愛因斯坦穿著原件的歷史照片，完整還原這件夾克穿越科學史與時尚史的軌跡。設計總監 Paul O'Neill 表示：「重現這件夾克，不只是製作一件皮衣，而是保存一段關於思想、文化與工裝工藝的歷史。」



同場加映GU × ENGINEERED GARMENTS





▲GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中 。（圖／品牌提供）

GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中。系列以深海軍藍為核心色調，延續 EG 擅長的軍裝與工裝語彙，並用「Manhattanism」精神向 70 年代紐約街頭文化致敬。本次推出五款極具特色的單品，其中最必收的「PADDED 夾層防風外套」，不只防風，還加入可調式下擺、背後獵裝口袋，讓軍工裝功能性與造型一次滿足。