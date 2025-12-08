fb ig video search mobile ETtoday

天冷吃火鍋注意熱量！「火鍋料熱量圖鑑」一次看

▲▼火鍋熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

營養師教你聰明挑火鍋料。（圖／Unsplash ）

記者曾怡嘉／台北報導

天冷吃鍋肯定少不了火鍋料，營養師高敏敏提醒，火鍋料熱量其實並不低，開心吃鍋沒問題，但要懂得聰明挑選，才能安心享受不發胖，火鍋料熱量圖鑑一次看。

▲▼火鍋料熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師 ）

營養師高敏敏提醒，平均2-3顆火鍋料的熱量就破百，除了熱量危機外，若多吃這些加工食品，對身體健康也有害無益。

#腎臟負擔與水腫

高鈉加工食品易使腎臟負擔與水腫

#心血管疾病風險

為了彈牙或濃郁口感，常加入飽和脂肪或氫化油，長期下來恐讓血脂上升，血管健康亮紅燈。

#澱粉比例過高

魚漿類火鍋料多以澱粉調整口感，不只是營養密度低，吃多也沒有飽足感，導致易變胖。

#容易刺激腸胃與皮膚

加工品常含色素、防腐劑、黏稠劑等添加物，敏感族群可能引發搔癢腸胃不適或過敏反應。

#營養師教你這樣替換更健康

炸豆皮 → 新鮮豆皮

改成未油炸版本，可大幅降低油脂與熱量。

蟹味棒 → 真蟹肉

避免澱粉與添加物攝取，補充真正優質蛋白質更安心。

米血糕 → 適當與澱粉替換

米血本身屬澱粉來源，建議適量與飯麵替換，避免重複攝取造成熱量累積。

蛋餃 → 新鮮雞蛋

減少加工餡料與油脂，雞蛋營養密度更高，也更乾淨簡單。

食材放清湯煮

避免油脂溶入湯底，整體負擔更低，吃鍋更清爽無負擔。

火鍋料, 熱量, 健康飲食, 營養師, 心血管

