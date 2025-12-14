fb ig video search mobile ETtoday

目前時下最流行的5款短髮風格一次看　華莎、LE SSERAFIM小櫻花都剪了

Text／Marie Claire美麗佳人

沿著下巴線條垂落、俐落的短bob，最近因為不少明星轉換髮型，再度成為矚目焦點。但剪掉留了好久的長髮並不容易，如果不適合，真的很讓人猶豫不決。所以這篇文章從「髮長、髮質、捲度」等細節著手，透過微小改變就能創造出截然不同的氛圍！

5位韓星演繹近期熱門短髮造型

Red Velvet Joy

Joy的柔霧短髮髮尾保留圓弧、自然外翹弧度，讓整體線條不會太銳利；搭配輕薄眉上到眉下之間的微空氣感自然平瀏海，讓五官看起來更乾淨、眼神也超有靈氣。髮長大約落在下巴下2～3cm，剛好能修飾下顎線，視覺上秒變小臉；再加上蓬鬆的後腦杓厚度，整體比例會變得很立體，非常適合髮量普通或髮量偏少的女生！

華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！

MAMAMOO 華莎

前幾日在韓國青龍獎話題度超高的華莎，這次將過腰長髮剪成俐落短髮，整體造型從性感轉向乾脆利落。剪到耳下的長度，加上豐富的髮量與光澤感髮質，讓她的氣場更強、質感也大提升，想嘗試截然不同風格的人可以參考這個造型。

華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！

Hearts2Hearts Jiwoo

Hearts2Hearts成員Jiwoo她的直線bob，是乾淨俐落的代表，明確強調臉部輪廓。只要維持髮質健康，不需過度造型，就能展現清爽氣質。如果怕造型死板，可以放幾撮細髮在額頭兩側，加入小細節讓整體看起來更有層次。

華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！

LE SSERAFIM Sakura

如果想讓臉看起來更小，可以參考LE SSERAFIM小櫻花的剪裁！自然分層、俐落的shaggie cut，搭配直瀏海，把臉部多餘空間收起來，讓整體比例更協調。建議用較輕盈的髮品（像是髮油或髮噴霧），而不是厚重的造型品，這樣就能營造出輕盈、時尚感十足的短髮氛圍。

華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！

Somi

Somi則剪了一款輕盈bob，長度落在下巴以下，是短髮新手也容易駕馭的安全範本。如果想要慵懶又不失風格，可以加上自然的S型微捲，讓整體看起來隨性又時髦，很適合追求可愛、甜美氛圍的你。

華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！

給想剪短髮的你小建議

1、想嘗試但怕失敗的女孩：可以從輕bob／light bob入手，長度跟Jiwoo和Somi那樣，變化不會太大，但能快速感受短髮魅力。

2、想修飾臉型、看起來更小：可以試試Sakura的分層搭配直瀏海的shaggie cut，這款髮型非常適合亞洲臉型。

3、想追求質感和氣質：像是Jiwoo的直線bob、 華莎的乾靜短髮那樣有光澤感、豐厚髮量的bob，都能為整體形象加分！

