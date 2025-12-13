5款丹寧神褲一次看！EDWIN、UNIQLO完美修飾腿型　通勤、約會都百搭

▲丹寧神褲入坑指南。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

相信每個人的衣櫃裡，萬年不敗的丹寧褲、真的永不嫌多啊！百搭舒適的特性，讓人一買再買，而這次小編替大家挖出那些一穿上就驚呼、完美修飾腿型的神級牛仔褲，準備好迎接「神褲入坑指南」了嗎？

丹寧神褲推薦：EDWIN JERSEYS 360°全方位彈力中直筒褲、年度銷售王

EDWIN 2025年度亮點榜單、這條JERSEYS 360°全方位彈力中直筒褲真的是牛仔褲界的「舒適怪物」，好穿到忘記自己是穿牛仔！中直筒版型完全不挑身材，通勤族、爸媽族、自由工作者都一致推爆，每年固定補貨、甚至一次買兩色就是它。修飾度滿分、舒適度破表，當然穩坐冠軍寶座。

▲EDWIN JERSEYS 360°全方位彈力中直筒褲。（圖／品牌提供）



丹寧神褲推薦：EDWIN RED LABEL 365溫控丹寧錐形褲，話題度爆棚

這款是「穿上試衣間就很難脫下來」的那種。RED LABEL 365系列保有經典紅標版型，最迷人的是那自然到像天生的仿舊水洗色落，走起路來自帶美式復古氣場。每件褲子都用6－9個寶特瓶回收製成，搭載冬暖夏涼溫控丹寧機能，環保＋好穿兩個願望一次滿足，難怪櫃姐私心最愛、消費者瘋狂回頭買！

▲EDWIN RED LABEL 365溫控丹寧錐形褲。（圖／品牌提供）



丹寧神褲推薦：EDWIN怪彈力系列 超彈中直筒褲，高CP值入門神款

想入手EDWIN卻不知道從哪開始？選這件準沒錯！怪彈力系列就是「價格親民但彈力狠到嚇人」的代表。超彈材質讓你彎腰、蹲下、奔跑都不受限，中直筒版型更是怎麼穿都順眼。最受25至40歲新客歡迎，百貨櫃位穩定熱賣，是第一次買EDWIN的完美起點。

▲EDWIN怪彈力系列 超彈中直筒褲。（圖／品牌提供）



丹寧神褲推薦：GU BARREL LEG錐形褲

GU全球熱銷破千萬件的神級單品「BARRELLEG錐形褲」，以獨特立體剪裁與流線輪廓，從臀部延伸至褲腳，打造飽滿卻俐落的圓弧線條，不挑身形、自然修飾比例，讓每個人都能輕鬆穿出兼具時尚感與舒適度的日常造型，難怪深受全球消費者一致推崇。

▲GU BARREL LEG錐形褲。（圖／品牌提供）

▲GU BARREL LEG錐形褲。（圖／品牌提供）

丹寧神褲推薦：許瑋甯同款UNIQLO「繭型牛仔褲」

爆賣到不行的UNIQLO「繭型牛仔褲」，連女神許瑋甯也愛穿，柔和弧線剪裁、最適合台灣人身形，穿上立刻感受修身美型的爆款神褲。更在台、日、韓等地掀起社群熱烈討論，當然要買啊！

▲UNIQLO繭型牛仔褲。（圖／品牌提供）



