達珂塔強生性感天花板！Chloé全透視蕾絲禮服美到發光　演繹極致浪漫

記者鮑璿安／綜合報導

好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）以電影《格雷的五十道陰影》打開知名度，憑著仙氣外表也成為時尚圈寵兒，近日她亮相沙烏地阿拉伯吉達的 2025 紅海國際電影節（Red Sea International Film Festival）「Women In Cinema」活動時，再度以優雅魅力成為全場焦點。她身穿 Chloé 2025 冬季系列白色蕾絲 V 領洋裝，造型浪漫又帶點輕盈氣勢。





▲ 好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）身穿 Chloé 2025 冬季系列白色蕾絲 V 領洋裝 。（圖／品牌提供）

這件禮服以細緻的花朵蕾絲打造，透視元素成為最具亮點的設計，深 V 領口展現 Dakota 一向擅長的自然性感，而腰間與裙身的層層荷葉邊則隨步伐輕輕擺動，彷彿一朵正在綻放的白色花束。禮服的低腰結構讓整體輪廓更立體，也讓 Chloé 這季想表現的獨立與柔美完美呈現。

最具辨識度的設計落在腰間與裙擺的層層荷葉邊，讓蓬鬆感不顯膨脹，而是沿著身體自然展開，隨著步伐輕輕擺動。她僅以一枚深藍寶石戒指點綴，反而更凸顯整套白色蕾絲造型的純淨與光亮。





▲Dakota Johnson 則以粉色薄紗串珠禮服亮相，選擇搭配黑色納帕皮 DeVain 包 。（圖／品牌提供）

Dakota Johnson 風格多變，她也身兼Valentino 范倫鐵諾品牌大使，身穿粉色薄紗串珠禮服亮相，裙身輕盈飄逸，胸前的銀色刺繡構成搶眼焦點。她選擇搭配黑色納帕皮 DeVain 包，乾淨俐落的線條讓整體造型更顯率性，展現她一貫優雅又帶點酷的氛圍。