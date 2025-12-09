藍莓「7大好處」一次看　超強抗氧化力更被譽為「腦部超級食物」

▲多吃藍莓還能養顏美容、抗老化。（圖／Unsplash，以下同）

酸酸甜甜的藍莓總讓人一口接一口，別看它小小一顆，其實營養價值很豐富，《ET FASHION》盤點藍莓的7大好處，不僅能養顏美容，更能舒緩眼睛疲勞，長時間使用手機的人一定要吃！

1. 抗氧化超強，減緩老化

藍莓富含花青素，是水果界抗氧化能力最突出的之一，不僅可以幫助中和自由基，也能減緩細胞老化，有助於皮膚光澤、延緩皺紋生成。

2. 保護眼睛、舒緩眼部疲勞

藍莓中富含的花青素能促進視網膜健康、改善微血管循環，能有效舒緩眼睛疲勞，保持視力清晰，對於長時間使用手機和電腦的人特別有幫助。

3. 改善記憶力與注意力

先前曾有研究指出，藍莓能促進腦部血液循環、減少腦部氧化壓力，有助於維持記憶、專注與思考能力，有「腦部超級食物」的美稱。

▲藍莓也可搭配優格一起食用。

4. 增強免疫力、降低感冒機率

藍莓富含維生素C、多酚，可以提升免疫細胞功能，減少感冒與感染機率。

5. 有助減脂、提升代謝

藍莓本身低熱量、低GI，纖維含量不錯，能增加飽足感、穩定血糖。其中花青素成分也能提升代謝、減少脂肪堆積，對減重族不可或缺的水果之一

6.保護心血管、降低壞膽固醇

藍莓被證實有助於降低壞膽固醇、增加好膽固醇，有助於改善血管彈性，對預防心血管疾病非常有益。

7. 幫助腸胃順暢

藍莓的膳食纖維能促進腸道蠕動，有助排便順利；同時多酚能餵養好菌，讓腸道更健康。