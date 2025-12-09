暖心又療癒！SABON新款12%濃度香氛蠟燭　香水般動人層次

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

冷冽的冬季裡，點上一只香氛蠟燭就能讓家中氛圍瞬間柔和起來，香氛蠟燭更是聖誕節交換禮物的最佳首選，簡單卻深具心意。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲SABON 沉暮琥珀香氛蠟燭，180g，2,080元。

SABON選擇以3款典藏擴香靈感香調，以及2款全新趨勢香調，讓香氣延伸至空間，全新典藏香氛蠟燭系列以 12% EDP 級香氛濃度帶來更深層的沉浸與層次，並以深棕色玻璃瓶身作為香氣沈澱之所。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲SABON 永恆經典PLV香氛蠟燭，180g，2,080元。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲SABON 棉霧之境香氛蠟燭，180g，2,080元。

新典藏香氛蠟燭採用 EDP 等級香氛調製標準，以高達 12% 的香氛濃度打造更飽滿且富有層次的香氣表現。蠟燭設計的香氛濃度能完整呈現前、中、後調的遞進變化，宛如香水般細膩而立體，讓香氣在空間中自然流動時，層次更加動人。較高的香氛含量也讓擴香力更佳，香氣覆蓋更均勻，能輕鬆滿足中大坪數空間的使用需求。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Bon Parfumeur 香氛蠟燭，70g，#01 羅勒 x 無花果葉 x 薄荷，1,080元。

▲▼香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Bon Parfumeur 香氛蠟燭，70g，#07 番茄葉 x 柑橘 x 黑加侖，1,080元。

Bon Parfumeur 延續其法式獨立香氛精神，以芥菜籽蠟打造的蠟燭系列在冬季散發特別迷人的層次。三款經典號碼香調中，「#01 馥奇調」以羅勒、無花果葉與薄荷呈現清新草本氣息；「#02 木質調」融合芫荽籽、蜂蜜與菸草葉，溫暖甜美並帶點夜晚的神秘；「#03 辛香調」則以廣藿香、皮革與零陵香豆堆疊深沉個性，是冬夜最具存在感的香氣。另有「#07 番茄葉 × 柑橘 × 黑加侖」以自然草本與清新酸香調打造雨後花園般的活力，是喜愛獨特香氣人士的心頭好。

