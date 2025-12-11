fb ig video search mobile ETtoday

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

>

星座 。（圖／tvn_drama IG）

▲「追到就不珍惜」的星座Top 3。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

許多人交往前後的態度轉變之大，就好像變了一個人，確定關係之前各種獻殷勤、無微不至，但是真正交往後就開始不珍惜對方，有種熱情燃燒殆盡的感覺，以下就公開「追到就不珍惜」的星座Top 3。

Top 3 牡羊座

牡羊座對待感情秉持著一股新鮮感，即便自己沒有那麼喜歡對方，也會有意無意之間去撩，認為反正目前是朋友關係，追追看也沒關係，若是對方太容易追到，或是太容易受到他們情緒影響，一下子升格戀人關係，反而會讓牡羊不願意好好珍惜眼前的人。所以一定要讓他們覺得若即若離，始終隔著一段距離，摸也摸不透才是最好的相處方式。

Top 2 水瓶座

水瓶座相當慢熱，同時喜歡有距離感的關係，他們會美化心中所欽慕的對象，但是隨著關係越來越緊密，打破了這些美好的幻想，便會讓水瓶一時之間反應不過來，寧可一直在美夢中不要醒過來，他們始終認為確定關係之前才是戀情最美好的狀態，因此容易給人「追到就不珍惜」的感覺。

Top 1 射手座

射手座在感情中以新鮮和刺激為目標，他們相當需要自由，不喜歡被控制的感覺，在追求對方的時候，會暫時先把你放在第一位，不過這不代表他就會聽你的所有話，他們還是會斟酌什麼才是自己要的，一旦有新的獵物出現，射手座便會轉移注意力。然而等到正式進入戀愛關係，會讓射手認為太過於穩定了，不如以前隨傳隨到、體貼關懷，堪稱交往前後差異最大的星座。

 ►「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

關鍵字：

星座, 愛情, 運勢, 水瓶座, 射手座, 牡羊座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶 金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗 人生怎麼能用成功或失敗定義？我們都不只是結果的總和 冰晶主題首飾閃爆　APM MONACO日與夜都吸睛 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服同步爆紅　5套日常時髦風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面