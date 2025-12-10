金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星金世正以《社內相親》、《月亮在江邊流淌》等戲劇打開知名度，最近她現身首爾仁川機場立刻成為時尚焦點。她以 Longchamp 2026 春季風衣搭配摩卡色針織上衣與直筒丹寧，簡單卻俐落的組合展現法式輕鬆感。肩上隨性揹著本季主打的 Le Smart 摩卡色肩揹袋，展現她獨有的自在自信魅力。





▲ 金世正最近出鏡的Le Smart 包款。（圖／翻攝自IG、品牌提供）



金世正近來也宣布將於 2026 年展開亞洲粉絲演唱會巡迴，包含備受期待的台灣場，人氣持續高漲。身兼Longchamp 品牌大使的她，總在個人穿搭中融入品牌包款，輕鬆休閒的風格格外引人注目，成功引發話題。





▲Le Smart 包系列肩背包、托特包。（圖／品牌提供）

像是最近出鏡的Le Smart 包款，以極簡線條、柔軟皮革與可調節束帶為設計核心，不僅能因應造型做多變使用，也強調日常的實用性與優雅姿態。從她的肩背方式與包款自然垂墜的輪廓中，更能看出這款包所呈現的柔韌皮革質地與 Longchamp 一貫的精湛工藝。也在提把綁上一條絲巾作點綴，在低調之中多了份個性亮點。包款呼應季節感，帶來多種溫潤色彩，如摩卡色、原色皮革或是暗灰色，皆可與日常穿搭相輔相成。

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 於2025秋冬推出全新包款 「CHIMERA」，以虛構生物「CHIMERA奇美拉」 為名 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 推出全新包款 「CHIMERA」 系列，以希臘神話中融合多種生物的「奇美拉」為名，象徵多元元素交織誕生的新生命。設計上以品牌標誌性的三角幾何片為基底，結合豹紋印花與金屬光澤塗層，折射出變幻多彩的視覺效果，隨著光影與動作閃爍出奇幻氛圍。這一季更推出多款尺寸與包型，包括 CHIMERA 托特包、LUCENT METALLIC 輕巧包、CRYSTAL GLOSS 手提包與水桶包等，無論通勤、旅遊或派對皆能搭配出個性風格。