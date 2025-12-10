fb ig video search mobile ETtoday

金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星金世正以《社內相親》、《月亮在江邊流淌》等戲劇打開知名度，最近她現身首爾仁川機場立刻成為時尚焦點。她以 Longchamp 2026 春季風衣搭配摩卡色針織上衣與直筒丹寧，簡單卻俐落的組合展現法式輕鬆感。肩上隨性揹著本季主打的 Le Smart 摩卡色肩揹袋，展現她獨有的自在自信魅力。

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ 金世正最近出鏡的Le Smart 包款。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

金世正近來也宣布將於 2026 年展開亞洲粉絲演唱會巡迴，包含備受期待的台灣場，人氣持續高漲。身兼Longchamp 品牌大使的她，總在個人穿搭中融入品牌包款，輕鬆休閒的風格格外引人注目，成功引發話題。

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Le Smart 包系列肩背包、托特包。（圖／品牌提供）

像是最近出鏡的Le Smart 包款，以極簡線條、柔軟皮革與可調節束帶為設計核心，不僅能因應造型做多變使用，也強調日常的實用性與優雅姿態。從她的肩背方式與包款自然垂墜的輪廓中，更能看出這款包所呈現的柔韌皮革質地與 Longchamp 一貫的精湛工藝。也在提把綁上一條絲巾作點綴，在低調之中多了份個性亮點。包款呼應季節感，帶來多種溫潤色彩，如摩卡色、原色皮革或是暗灰色，皆可與日常穿搭相輔相成。

看更多話題包款

同場加映

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 於2025秋冬推出全新包款 「CHIMERA」，以虛構生物「CHIMERA奇美拉」 為名 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 推出全新包款 「CHIMERA」 系列，以希臘神話中融合多種生物的「奇美拉」為名，象徵多元元素交織誕生的新生命。設計上以品牌標誌性的三角幾何片為基底，結合豹紋印花與金屬光澤塗層，折射出變幻多彩的視覺效果，隨著光影與動作閃爍出奇幻氛圍。這一季更推出多款尺寸與包型，包括 CHIMERA 托特包、LUCENT METALLIC 輕巧包、CRYSTAL GLOSS 手提包與水桶包等，無論通勤、旅遊或派對皆能搭配出個性風格。

關鍵字：

金世正, Longchamp, 春季風衣, 亞洲巡演, 摩卡色

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因 蔣欣《四喜》7現實金句：世界上有三大謊言，你媽說她來帶娃 學會拆解任務、把大事變成小事！「4個方法」教你克服拖延症 Z世代重回實體書店　誠品用2個字讓年輕客買單 李秉憲老婆搶戴GD雛菊耳環　台灣頂級錶店開賣 為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面