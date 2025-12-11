做到60％就夠了！夫妻長久的不二心法　放鬆、體諒都是學習課題

fb ig video search mobile ETtoday

文／和田秀樹　圖／大是文化、達志影像

做到60％就夠了

夫妻之間如果能夠彼此完全理解，當然是最好不過的事。然而，即使是夫妻，歸根究柢仍是沒有血緣關係的陌生人，期待百分之百的心意相通，實在有些強人所難。因此，夫妻相處的關鍵，在於相互體諒與避免吹毛求疵。懂得一笑置之，才是維繫家庭和諧的不二心法。

▲▼夫妻,情侶,老人,海邊,海灘,牽手。（示意圖／達志影像）

每個人的想法各有不同，美國精神科醫師、賓州大學醫學院精神病學名譽教授、被譽為「認知療法之父」的阿倫．T．貝克（Aaron T. Beck）及其團隊所提出的「12種認知扭曲」（cognitive distortion）理論，揭示了壓力與憂鬱症的成因。

認知扭曲來自於不懂得釋放壓力

認知扭曲的12 種思維模式

夫妻,感情,戀愛,長久,家人,家庭。（圖／大是文化）

資料來源： 參考自 A. 弗里曼、J. 普雷策、B. 弗萊明、K.M. 賽蒙著，高橋祥友譯《認知療法臨床手冊》（金剛出版）。

由於女性普遍較為嚴謹認真，不習慣大而化之，因此認知扭曲的傾向較男性更為明顯，也更容易受憂鬱症所苦。12種認知扭曲中，尤其要注意的是「二分法思考」（即非黑即白、非全有即全無的極端思考模式）。

這種思考模式在年長者中特別常見，因為無法接受灰色地帶，容易累積壓力，也較容易導致憂鬱症的發作。

認真且對自己要求嚴格的人，常給自己施加壓力，認為自己必須做到最好，甚至也會用同樣的標準要求另一半。當事情不如理想時，就會自責：「我真是個失敗的人」，或陷入自視傲慢。這樣的生活方式，即便沒得憂鬱症，也會讓自己的人生過得很辛苦。

俗話說的好，退一步海闊天空。更何況人非聖賢，對自己和他人要求完美， 只是跟生活過不去。因此，不必期待對方百分百完美，能接受做好六成就夠了的心態，反而更有利於感情健康。

同時，也別忘了對自己寬容，別總是逼自己完美。適度的後悔與自責，反而能讓人更溫柔的對待另一半。夫妻如果能有這樣共同的想法，感情自然會更穩固。

夫妻,感情,戀愛,長久,家人,家庭。（圖／大是文化）

【推薦書籍】

夫妻,感情,戀愛,長久,家人,家庭。（圖／大是文化）

書名：明明沒病，一看到老公就不舒服

作者：和田秀樹

簡介：日本精神科醫師、暢銷書作家。新書《明明沒病，一看到老公就不舒服》午飯吃啥？妳去哪？幾點回來？怎麼老花錢！妳的「丈夫在家壓力症候群」該化解了，熟齡離婚是最糟歸宿。

出版社：大是文化

關鍵字：

夫妻, 感情, 戀愛, 長久, 家人, 家庭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

