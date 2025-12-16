fb ig video search mobile ETtoday

為什麼年輕人越來越不愛發文？被演算法綁架「不是不想發是不想被比較」

>

文／人物誌

你有覺得現在打開社群，越來越少朋友發文了嗎？或著是你自己也不喜歡發文了。

最近有些文章在討論這個議題：「零貼文時代」來臨，年輕人越來越不愛發文了。這不是錯覺，而是真的狀態，國外也有專欄作家與學者都有提出這個情況，而這是為什麼呢？我們或許都有不同的想法，一起來討論看看吧！

▲（圖／《看看你有多愛我》劇照，下同）

一、發文變成公開表演：隨手分享不再隨手

在社群媒體剛興起的年代，大家還習慣拍一張模糊的晚餐、貼一張加了過曝濾鏡的自拍、寫一句有點中二的心情文字。那個時候的發文，是無害的、單純的、自我記錄式的。但如今，社群變得像一個永遠亮著的舞台，只要你按下發佈，就像踏進了Spotlight，下方是一片看不見但時時存在的觀眾席。

當發文不只是分享，而是公開展示，年輕人自然開始猶豫：

「這樣的照片好看嗎？」

「這樣的文字會被笑嗎？」

「會不會不夠有趣、不夠精緻？」

於是，本來應該是生活的一小部分，慢慢變成了一道心理關卡。當付出的心理成本比分享的喜悅更高，沉默就成了最簡單、也是最省力的選擇。

二、演算法綁架注意力：不是不想發，而是不想比

社群平台現在的運作方式，是用數字定義價值。讚數、分享數、瀏覽數。這些過去不曾存在的評分尺度悄悄住進我們心裡，讓每一次發文都像一場被量化的檢查。

而那些沒有精緻美照、沒有奢華旅遊、沒有強烈人設的人，漸漸覺得自己沒有什麼值得發。畢竟在社群看起來，別人的生活永遠比較精彩，而自己的平凡反而像是一種尷尬。

演算法讓人看到的永遠是最吸睛的片段，卻遮住了每個人背後的日常。於是年輕人開始更沉默，但也更焦慮。他們不是不想分享，而是不想被比較、被審視、被數字定義。

三、社群變商業場景：真誠內容被迫讓位

你是否也發現，現在打開社群，不是業配就是團購，過往那種單純期待朋友分享生活的樂趣，早就消失了。

過去發文是因為有趣所以分享，現在卻變得更像為了目的、為了賺錢而發文。又或著是說，現在有在經營社群的人，多數都是依賴社群平台賺錢的人。這樣的模式，也讓社群變得像商場，最純粹的社群生活已不存在，也讓年輕人只想把生活留給自己與親近的人就好。

四、把生活藏起來，是一種新的安全感

現在的年輕世代，比起想讓大家知道我在過什麼生活，更在意這些生活屬於誰、又該被誰看到。他們開始把生活藏進摯友，把照片留在手機相簿。不是因為生活無聊，而是因為發文不再是唯一的呈現方式。

我覺得這是年輕人的保護機制，在過度曝光的時代，保留隱私反而是好事。

五、沉默不是消失，而是一種更溫柔的生活

年輕人沒有離開社群，他們只是變得更安靜。

我覺得越來越多人理解，生活不需要被證明，快樂不需要被觀看。有些回憶只屬於自己，不發文，反而讓生活變得更真實。

年輕人在社群時代的沉默，最大的問題就是因為社群變質。充滿即時快訊、業配團購的平台，已經很難看見朋友的貼文，那個單純分享生活的天地，已經是個商場了。

零貼文時代的來臨，或許是場無聲抗議，但在我看來也是好事一樁。即使曾經習慣發文分享生活，但還是隨時能遠離。當我們回歸把最真實的樣子留在自己的世界，活著也自在。

延伸閱讀

從社交疲勞到關係減糖的世代選擇｜為什麼年輕人會愛上「零糖社交」？

「我們算是朋友嗎？」在面對變質的友情，這樣的關係還值得繼續嗎？

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 社交, Z世代, 年輕人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 感覺朋友越來越少　5個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？ 拒繳智商稅！4成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 喜相逢私廚新光三越A11開麵館　花320元跟黃仁勳吃同款 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面