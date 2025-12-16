為什麼年輕人越來越不愛發文？被演算法綁架「不是不想發是不想被比較」

文／人物誌

你有覺得現在打開社群，越來越少朋友發文了嗎？或著是你自己也不喜歡發文了。

最近有些文章在討論這個議題：「零貼文時代」來臨，年輕人越來越不愛發文了。這不是錯覺，而是真的狀態，國外也有專欄作家與學者都有提出這個情況，而這是為什麼呢？我們或許都有不同的想法，一起來討論看看吧！

▲（圖／《看看你有多愛我》劇照，下同）



一、發文變成公開表演：隨手分享不再隨手

在社群媒體剛興起的年代，大家還習慣拍一張模糊的晚餐、貼一張加了過曝濾鏡的自拍、寫一句有點中二的心情文字。那個時候的發文，是無害的、單純的、自我記錄式的。但如今，社群變得像一個永遠亮著的舞台，只要你按下發佈，就像踏進了Spotlight，下方是一片看不見但時時存在的觀眾席。

當發文不只是分享，而是公開展示，年輕人自然開始猶豫：

「這樣的照片好看嗎？」

「這樣的文字會被笑嗎？」

「會不會不夠有趣、不夠精緻？」

於是，本來應該是生活的一小部分，慢慢變成了一道心理關卡。當付出的心理成本比分享的喜悅更高，沉默就成了最簡單、也是最省力的選擇。

二、演算法綁架注意力：不是不想發，而是不想比

社群平台現在的運作方式，是用數字定義價值。讚數、分享數、瀏覽數。這些過去不曾存在的評分尺度悄悄住進我們心裡，讓每一次發文都像一場被量化的檢查。

而那些沒有精緻美照、沒有奢華旅遊、沒有強烈人設的人，漸漸覺得自己沒有什麼值得發。畢竟在社群看起來，別人的生活永遠比較精彩，而自己的平凡反而像是一種尷尬。

演算法讓人看到的永遠是最吸睛的片段，卻遮住了每個人背後的日常。於是年輕人開始更沉默，但也更焦慮。他們不是不想分享，而是不想被比較、被審視、被數字定義。

三、社群變商業場景：真誠內容被迫讓位

你是否也發現，現在打開社群，不是業配就是團購，過往那種單純期待朋友分享生活的樂趣，早就消失了。

過去發文是因為有趣所以分享，現在卻變得更像為了目的、為了賺錢而發文。又或著是說，現在有在經營社群的人，多數都是依賴社群平台賺錢的人。這樣的模式，也讓社群變得像商場，最純粹的社群生活已不存在，也讓年輕人只想把生活留給自己與親近的人就好。

四、把生活藏起來，是一種新的安全感



現在的年輕世代，比起想讓大家知道我在過什麼生活，更在意這些生活屬於誰、又該被誰看到。他們開始把生活藏進摯友，把照片留在手機相簿。不是因為生活無聊，而是因為發文不再是唯一的呈現方式。

我覺得這是年輕人的保護機制，在過度曝光的時代，保留隱私反而是好事。

五、沉默不是消失，而是一種更溫柔的生活

年輕人沒有離開社群，他們只是變得更安靜。

我覺得越來越多人理解，生活不需要被證明，快樂不需要被觀看。有些回憶只屬於自己，不發文，反而讓生活變得更真實。

年輕人在社群時代的沉默，最大的問題就是因為社群變質。充滿即時快訊、業配團購的平台，已經很難看見朋友的貼文，那個單純分享生活的天地，已經是個商場了。

零貼文時代的來臨，或許是場無聲抗議，但在我看來也是好事一樁。即使曾經習慣發文分享生活，但還是隨時能遠離。當我們回歸把最真實的樣子留在自己的世界，活著也自在。

