fb ig video search mobile ETtoday

環球購物中心前進高雄車站　1.6萬坪賣場預計2028年登場

>

▲高雄車站。（圖／記者蔡惠如攝）

▲環球購物中心將進駐高雄車站商圈。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在台已有8間分店的Global Mall環球購物中心，起家的中和店慶祝邁入20周年，舉辦「20周年感恩耶誕點燈晚會」，邀請品牌與資深專櫃人員一起慶祝重要時刻，今年消費市場備受考驗，環球購物中心全台逆勢成長5%，並同步公告取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」之最優申請人，預計整建期二年，最快預計2028年登場。

▲▼ 高雄車站開發案 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄車站開發案，環球為商業大樓最優申請人  。（圖／高雄市政府提供）

高雄車站商業大樓商業空間招標案包括地上10層，以及地下1層、地下3層位於捷運與台鐵及各轉乘動線，營業面積約為1.6萬坪，環球購物中心積極發展軌道經濟，包括南港、板橋、新左營，本次以最優申請人條件進駐高雄車站，準備期約2年左右，預計在2028年登場，屆時將會是環球購物中心旗下最大的車站店。

▲環球購物中心新北中和。（圖／業者提供）

▲環球購物中心新北中和。（圖／業者提供）

而當初新北第一間購物中心環球中和，如今邁入第20年，現任Global Mall董事長馬志綱與團隊從無到有，半年內就招商到200個品牌，首年業績達30億元，如今業績已翻倍成長，即便在受到考驗的今年，也有2%的成長空間，主因在於購物中心的定位是以生活為中心，較少收到消費買氣影響，除了中和大店之外，車站型分店也是相同概念，讓2025年全台環球購物中心逆勢成長5%。

▲新竹巨城購物中心2025年周年慶首日人潮。（圖／業者提供）

▲新竹巨城購物中心2025年周年慶首日人潮。（圖／業者提供）

今年民眾消費力度緊縮，精品市場業績衰退，不少百貨周年慶都遭逢挑戰，業內人士表示今年「費大勁加碼只為持平」，反觀較少精品、以生活物範圍消費主力的社區型百貨衝擊較少，新竹巨城購物中心今年 1 到 10 月業績逆勢成長 6%，全年業績上看 180 億元應可排進全台單店營業額前 5 名。

▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城外觀圖。（圖／記者陳凱力攝）

巨城表示，精品非其購物中心的主力，因應地區的社區性定位，主要鎖定的是日常品牌、選品的物販，而竹科的高消費力，進駐館內的 225 間正櫃，就有 30% 的業績是該品牌全台業績前三名，代表消費力是穩定跟持續的，今年也改裝千坪以上的空間，引進 Marithé François Girbaud、K-MONSTAR、Mardi、CASTiFY等年輕化品牌，反應也很好，而之後會引進新餐飲與物販品牌。

關鍵字：

環球購物中心, 高雄車站, 商圈開發, 20周年, 逆勢成長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶 早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定 CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 Z世代重回實體書店　誠品用2個字讓年輕客買單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面