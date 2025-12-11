信義區年末微醺！仕高利達有耶誕特調　臺虎街頭派對周末登場

▲仕高利達推年末耶誕特調。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫下降與年末節慶將至，台北信義區的微醺氛圍也逐漸升溫。威士忌品牌仕高利達從 12／15 起，攜手潮流酒吧 Sleep No More 推出冬季限定聯名，主打「調酒送小酒」的高 CP 值優惠以及 DIY 微醺咖啡；臺虎精釀則歡慶信義店十周年，12／13 將舉辦復古街頭派對，不僅搬來快打旋風機台，更與甜點品牌 eggtall 聯名把「蛋糕變成酒」，這種創意慶生還不賴吧。

仕高利達 x Sleep No More：咖啡混搭威士忌

蘇格蘭威士忌品牌仕高利達從 12／15 至 12／28 期間，與信義區潮流酒吧 Sleep No More 展開為期兩週的「舉個杯 Jingle Bell」聯名企劃，主打將威士忌融入日常飲品 。其中，僅此一檔的「舉個杯聯名調酒」選用帶有蜂蜜香氣的金雪莉威士忌為基底，混合西瓜、太妃糖、柳橙與奶蓋，營造豐富層次，酒精濃度 13%，每杯售價 280 元 。此外還可免費獲得一瓶 50ml 的仕高利達金雪莉迷你酒。

除了晚間調酒，雙方也針對日間或喜愛輕酒精的族群推出「舉個杯微醺咖啡」 。這款飲品以濃縮咖啡搭配黑糖、鮮奶與肉桂奶蓋，隨杯附上一瓶 50ml 的仕高利達 12 年「金勾錐耶誕小酒」 。消費者可以體驗親手將威士忌倒入冰咖啡的 DIY 儀式感，感受麥芽香氣與咖啡結合的獨特風味，每杯售價 135 元。

配合耶誕佳節，Sleep No More 將於 12／20 及 12／25 兩晚舉辦快閃派對，現場將安排 DJ 播放 K-POP 與華語金曲串燒 。活動期間每日營業時間從上午 11 點至凌晨 3 點，讓民眾從白天喝咖啡到夜晚派對，都能體驗不同的信義區節慶風景。

臺虎信義十周年：把蛋糕喝下肚

臺虎精釀信義店迎來十歲生日，為了重現十年前露天酒吧「說走就走」的自在氛圍，品牌定調「Back to Street」主題，於 12／13 周六下午3點起，舉辦一日限定的街邊派對 。知名蛋糕品牌 eggtall 合作展示 60 公分的巨型生日蛋糕，雙方更聯手推出一款名為「漂浮可可奶滋 Cocoa Nice」的限定汲取調酒。

這款被形容為「液體蛋糕」的飲品，以蘭姆酒為基底，融合黑可可、蘋果派與黑橄欖伯爵茶香氣，頂層覆蓋溫柔鮮奶油與彩糖，酒精濃度 10%，每杯售價 300 元，將於當晚 8 點起限量販售。

針對喜愛酸甜口感的消費者，臺虎也致敬經典遊戲，推出限定款「果泥波動拳」，以帝國柏林酸啤酒為基底，加入黃檸檬、紅醋栗、草莓與覆盆莓果泥，口感介於酸爽與濃郁果香之間，酒精濃度 8%，每杯售價 260 元。

為了營造派對氣氛，臺虎信義店當天將設置「快打旋風」街機與拳擊機供民眾遊玩，並邀請 MASA TACO 進行餐飲快閃 。且還推出售價 980 元的「臺虎 x eggtall 老虎打火機殼」，僅在活動現場與 eggtall 官方社群限量販售 。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。