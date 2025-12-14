把「自己老了」當口頭禪　研究顯示真的會變老

fb ig video search mobile ETtoday

▲心理年齡比實際年齡重要。

記者蔡惠如／綜合報導

很多人到了一定的年紀，會一直提醒自己「我老了」這件事，但其實有研究指出，身體分成心理年齡與生理年齡，擁有年輕的心活得更長久，看起來有精神，旁人會認為較年輕，死亡率也較低，其實這確實是有根據的，反之亦然。

之前曾有研究機構針對此項命題檢視近6,500人的資料，他們平均年齡為65.8歲，而「自認」的平均年齡則為56.8歲，比實際而言少了9歲之多，有趣的是，其實大部分的人都覺得自己比實際年紀要年輕，只有4.8％的人認為自己比實際年齡老。

▲別一直認為自己很老。

而倫敦大學的研究團隊，則在受訪的8年期間持續追蹤，結果發現，自認比自己實際歲數年輕的人，死亡率比認為自己更老的人，要少上50%，如果你認為自己比較年輕，確實會讓你的身體「回春」。

研究指出，願意跟比自己年輕的人相處，自認的年齡確實會改變，更年輕的心態與自信也會強化出韌性跟自主感。研究個人特質與老化關聯的研究也顯示，幫助長壽有2個關鍵：自律跟樂觀，如果心態更年輕，喜歡出門運動、交際，自然人生就會更加樂觀開朗，有助於生活健康。

▲只要擁有年輕的心態，實際年齡就變得不重要。

所以別一直說自己「老」，那會不自覺影響你的潛意識與看待任何事物的方式，維持年輕開放的心態，甚至跟別人謊報年齡也不要緊，因為在之後它可能成為你真正的年齡數字，而你的實際年齡已經不是重點。

心理年齡, 長壽, 健康, 心態, 死亡率

