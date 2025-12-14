年底最熱鬧的新北耶誕城！這些板橋美食快收藏　讓你從早吃到晚

文／MENU美食誌

板橋一年當中最熱鬧的活動，便是新北耶誕城，享受聖誕愉快氣氛當然要有美食相伴。

紅利咖啡

明德街4號

隱身在府中商圈的巷子內，店內保留原本的老宅元素，提供咖啡飲品、控肉飯、手作甜點以及複合式選物，推薦老闆の焦焦控肉、泰泰打拋豬飯、焦糖奶香布丁。

▲紅利咖啡。（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

焣苑鍋物

民生路三段46號

主打個人小火鍋，提供11種湯頭、13種肉品可選擇，同時也是寵物友善餐廳，推薦古早味龍骨湯、養身藥膳湯、美國牛小排、月底的海鮮、魯十二滷肉飯。

▲焣苑鍋物。（圖／美食客Vito72提供）

吾時•食 5 10 10 牛肉麵

公館街58號

隱身在巷弄間的平民美食，裝潢為木質調設計，主打多款特色牛肉麵、小菜及甜點，推薦五椒麻辣牛三寶麵、頂級熟成翼板牛排麵、日式豆乳布丁燒。

▲吾時•食 5 10 10 牛肉麵。（圖／美食客HANS漢斯提供）



炭吉郎居酒屋

中山路一段295號號 1樓

主打串燒、日式料理、特製餐點及酒精飲品，餐點皆為現點現做，會不定期推出創意料理和限量提供的品項，推薦干貝鮭魚子蒸蛋、未取名の肉餅、柚香鮭魚。

▲炭吉郎居酒屋。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

THE•春板橋店

莒光路28巷20號

主打特色丼飯、生魚片料理、握壽司及特製的各式菜色，推薦大脂海鮮珠寶盒、干貝佐蟹膏、The 春～十五貫、轟炸廣島牡蠣、鹽烤鹿兒島青甘下巴。

▲THE•春板橋店。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

Aspoon Cafe

文化路一段32巷22號

藏身在住宅區的巷弄內，有著純白色的外觀搭配上大片落地窗的設計，提供早午餐、下午茶、甜點及飲品，推薦日式魚排握飯糰、燉番茄牛肉麵、黃金海老炸蝦。

▲Aspoon Cafe。（圖／美食客Yun-Rue Huang提供）



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。