最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

在感情中，「冷暴力」往往比吵架更傷人，表面上沒有衝突，但長期忽略、失聯、冷淡回應，會讓另一半感到被孤立、被懲罰，以下整理出最容易以冷暴力方式相處的三大星座，快看看另一半有沒有上榜？

TOP 3 水瓶座



水瓶座不是故意冷，而是他們習慣用「抽離」處理情緒，一旦感到壓力或被逼迫，就會瞬間切斷訊息，把自己關在理性的殼裡，不是討厭你，而是需要重開機，他們的冷暴力往往是「下意識的自我保護」，但另一半會因此感受到極強的距離感。

TOP 2 天蠍座



天蠍不是不溝通，只是當他們覺得受傷、被背叛或對方不懂自己時，沉默會變成武器，他們會收回熱情，不再表態、不願交心，讓對方猜不透，他們的冷暴力帶有「讓你知道我在意什麼」的意味，透過冷淡讓對方意識到自己的錯，但過度沉默容易讓關係惡化。

TOP 1 摩羯座



摩羯座是典型的「情緒延遲型」，面對壓力、分歧或不滿，他們不會吵、不會鬧，只會安靜、退回工作和現實問題中，把伴侶晾在一旁，不是不愛，而是摩羯習慣先處理外在事務，再面對情緒，因此容易讓另一半覺得被忽視，他們的冷暴力是最容易被誤會的，因為覺得這只是「先忙完」，但對伴侶來說卻像是無聲的疏離。