2025高CP平價圍巾推薦！UNIQLO、GU百元價入手、Karina同款療癒又保暖

入冬後最不能沒有的就是一條保暖又好搭的「圍巾」！如果你想在不傷荷包的情況下入手質感好、配色百搭、材質舒服的款式，本篇精選2025冬天平價圍巾推薦，從韓星同款、極簡系到厚磅毛絨款通通有，價格親民卻不輸精品質感。想找到CP值最高、冬天每天都想戴的那條圍巾？這篇一次幫你整理好！

▲冬天平價圍巾推薦。（圖／IG@katarinabluu、IG@fallett_official）

平價圍巾推薦：UNIQLO 舒芙蕾紗粗針織圍巾

日本UNIQLO最近賣得超好的就是這款舒芙蕾紗粗針織圍巾！質地柔軟舒適、上身完全不會有刺癢感，下擺厚厚的流蘇設計增添造型感，還能搭配UNIQLO專屬的客製化刺繡服務，百元價就能獲得一條獨一無二的圍巾，有去日本的朋友一定要收啊。

▲UNIQLO 舒芙蕾紗粗針織圍巾，約NT$600。（圖／UNIQLO）

平價圍巾推薦：UNIQLO KAWS WINTER HEATTECH 針織圍巾

UNIQLO與KAWS聯手推出全新「KAWS WINTER」系列絕對是年末必搶聯名之一！其中HEATTECH針織圍巾討論度很高，結合KAWS經典的XX圖樣，加上保暖度超高的吸濕發熱機能素材「HEATTECH」，雙色撞色設計吸睛度加乘，中性風格男女都適用。

▲UNIQLO KAWS WINTER HEATTECH 針織圍巾，NT$790。（圖／UNIQLO）

平價圍巾推薦：GU STYLE-HEAT圍巾

這條GU的STYLE-HEAT圍巾完全是冬天CP值之王！主打保暖又輕量的STYLE-HEAT機能材質，上身立刻感受到蓄熱效果，卻不會厚重笨拙。觸感柔軟、貼膚不刺癢，長度也很實穿，不論是單圈、雙圈或披掛都很好搭。配色走簡約百搭路線，日常通勤、學生族、上班族都能輕鬆駕馭，是想入手平價又保暖圍巾的首選之一。

▲GU STYLE-HEAT圍巾，NT$590。（圖／GU）

平價圍巾推薦：Studio Doe Cashmere鬆軟針織連帽圍巾

台灣女裝品牌Studio Doe冬天也推出一款帽身與圍巾一體設計的圍巾，既能當作連帽保暖，也可隨性垂掛當圍巾，百搭性更高！選用60%喀什米爾（Cashmere）羊毛的高級紗線，親膚軟彈不厚重，加上立體帽型自然修飾臉型，是一款兼顧顏值和實用度的圍巾。

▲Studio Doe Cashmere鬆軟針織連帽圍巾，NT$2,380。（圖／Studio Doe）

平價圍巾推薦：無印良品MUJI蓬鬆羊毛圍巾

MUJI這款蓬鬆羊毛圍巾採用溫暖柔軟的羊毛材質，觸感輕盈不厚重，圍上脖子很舒適、不會刺癢。簡約設計與純淨配色超級百搭，不論搭大衣、毛呢外套或羽絨服都很耐看。長度剛好能單圈、雙圈或披著用，是每天出門都會想戴的那種「實用型圍巾」。價格親民、質感卻很穩，是學生族、通勤族的冬季必收款！

▲無印良品MUJI蓬鬆羊毛圍巾，NT$690。（圖／無印良品MUJI）

平價圍巾推薦：Matin Kim 裂紋 LOGO 圍巾

Matin Kim這一款裂紋LOGO圍巾一推出就在台灣官網賣翻，採用季節限定裂紋LOGO字體設計，撞色設計吸睛度超標，配戴出門完全不擔心會撞款！再加上採用柔軟親膚的針織材質，厚度剛好、保暖度也很到位，入手無悔。

▲Matin Kim 裂紋 LOGO 圍巾，NT$2,290。（圖／Matin Kim）

平價圍巾推薦：MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 毛絨格紋針織圍巾（高允貞同款）

這款MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD毛絨格紋針織圍巾是今年冬天韓系穿搭的熱門單品，高允貞同款更是讓它討論度飆升！溫柔奶油系格紋搭配長流蘇設計，質感滿分，隨便一繞就有濃濃的法式暖感。面料蓬鬆柔軟、圍起來非常保暖又不厚重，無論搭配大衣、羽絨或日常休閒裝都超好看，是想提升冬季氛圍感必收的一條圍巾。

▲MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 毛絨格紋針織圍巾，約NT$1,896 。（圖／MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD）

平價圍巾推薦：engbrox 棉花糖圍巾 （Karina同款）

韓國品牌engbrox推出的棉花糖圍巾很受韓妞歡迎，柔柔軟軟的毛絨質地一上身就像被棉花糖包住，份量感十足卻完全不厚重，顏色是超療癒的牛奶淡藍，無論搭配深色外套或白色穿搭都超顯氣質。這款也是Karina同款單品，韓系氛圍感直接拉滿，想拍出冬日感美照、或找一條保暖又甜美的圍巾，選它就對了！

▲engbrox 棉花糖圍巾，約NT$1,069。（圖／IG@katarinabluu、engbrox）

平價圍巾推薦：Fallett Logo 標誌圍巾

Fallett的Logo標誌圍巾是今年的大勢單品之一！以亮眼配色為主調，搭配柔軟蓬鬆的毛絨材質，披上就能瞬間提升存在感。下擺的編織流蘇是這款的特色，帶點童趣又很有辨識度；中央品牌字樣刺繡則增添文青感。包起來特別蓬、特別暖，無論搭灰色大學T、皮衣或大衣，都能做出超韓的冬日造型。

▲Fallett Logo 標誌圍巾，約NT$917。（圖／Fallett）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。