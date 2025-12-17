fb ig video search mobile ETtoday

秋冬不乾澀洗面乳平價＋專櫃10款推薦　敏感肌、醫美術後肌也適合

文／美人圈

秋冬換季，肌膚最容易出現乾燥、緊繃甚至脫屑的狀況，洗臉看似小事，其實是整個保養的第一步、也是決定後續保養吸收效果的關鍵。選對洗面乳，不僅能溫和帶走髒污與多餘油脂，更能在清潔同時保留肌膚水分、避免肌膚乾燥。這次精選10款秋冬不乾澀洗面乳推薦，從專櫃到平價好入手口碑款洗面乳，讓洗臉也能變成每日的保養享受。

秋冬不乾澀洗面乳推薦1：嬌蘭 蘭鑽極萃氧生潔顏凝霜

這款潔顏凝霜是蘭鑽抗老保養流程的靈魂關鍵，能深層潔淨同時維持肌膚水分平衡。質地呈現珍珠光澤的濃潤凝霜，一遇水就化成細緻柔滑的奶霜泡沫，包裹臉龐時像是柔軟雲霧般綿密。富含從自然黏土中分離出的生物科技成分，有效帶走髒污與污染微粒；洗完後肌膚觸感柔嫩不乾澀，還透出淡淡花香與植萃氣息。內含50%護膚成分，結合蘭花根萃高濃縮分子科技™與蘭鑽油水平衡科技™，幫助強化肌膚屏障、維持油水平衡，讓洗臉也成為一場奢華的養膚儀式。

▲嬌蘭 蘭鑽極萃氧生潔顏凝霜，150ml／NT$4,550。（圖／嬌蘭）

秋冬不乾澀洗面乳推薦2：DIOR 迪奧極淨舒緩潔顏慕斯

這款潔顏慕斯富含法國白睡蓮萃取與菸鹼醯胺，專為敏感肌與乾燥肌設計，能溫和有效清潔髒污與殘妝。乳霜質地柔滑細緻，遇水瞬間打出比上一代更綿密豐盈的泡沫，包覆臉部時柔軟如雲，帶來舒適的洗感。洗後肌膚清爽不緊繃，同時保有水潤感，毛孔看起來更細緻、肌膚光澤透亮。日常清潔同時啟動保養第一步，讓後續精華或乳液更容易吸收，也讓肌膚長時間維持柔嫩與明亮感。

▲DIOR 迪奧極淨舒緩潔顏慕斯，150ml／NT$1,950。（圖／DIOR）

秋冬不乾澀洗面乳推薦3：植村秀 黑米精萃潔顏乳

延續植村秀經典黑米精萃潔顏油熱潮，這款潔顏乳以珍稀黑米植萃與日本黑碳為主軸，結合控油與保濕雙效成分。質地如黑泥般滑順，加水後能打出濃厚細緻的泡沫，清潔時能感受到微微磨砂感卻完全不刮膚。木質調香氣中混著淡淡穀物香，療癒又高級。洗後肌膚潔淨清爽，毛孔感明顯被淨化，卻依然保有柔滑水感、不乾不緊繃。連續使用能改善粉刺、黑頭問題，讓膚況更加細緻透亮。對油肌、混和肌族群來說，是換季時的完美深層潔淨救星。

▲植村秀 黑米精萃潔顏乳，125ml／NT$1,480。（圖／植村秀）

秋冬不乾澀洗面乳推薦4：Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 玫瑰保濕潔顏露

結合英倫有機草本能量，這款玫瑰保濕潔顏露以粉玫瑰花苞浸泡液與大馬士革玫瑰精油為主角，讓洗臉變成柔潤舒緩的SPA時光。質地透明柔滑，起泡量少但能溫柔帶走髒污，散發出療癒的玫瑰香氣。內含蘆薈精華與植萃保濕成分，能鎮定乾燥、泛紅膚況，同時補足水分，讓肌膚洗後依然柔軟有彈性。特別適合秋冬乾肌或敏感肌，洗完臉像是擦上保濕露般細嫩潤澤。

▲Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 玫瑰保濕潔顏露，100ml／NT$950。（圖／Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園）

秋冬不乾澀洗面乳推薦5：Kanebo 佳麗寶 保濕緻潤洗顏皂霜

這款洗顏皂霜擠出來是濃郁的霜狀質地，帶有舒服的花香調——茶花的清雅與玫瑰果的果香交織，聞起來很療癒。只需一點點搭配起泡網，就能搓出細緻、綿密又富有彈性的厚實泡泡，泡泡能緊密包覆肌膚，就像面膜般溫柔洗淨髒污。添加舒柔彈潤保濕精粹與水感增效保濕膜，洗後肌膚感覺乾淨卻不緊繃，水嫩透亮，後續保養品也更好吸收。無論是乾肌還是混合偏乾肌，都能感受到它的保濕力與舒適感。

▲Kanebo 佳麗寶 保濕緻潤洗顏皂霜，130g／NT$2,100。（圖／Kanebo 佳麗寶）

秋冬不乾澀洗面乳推薦6：THE WHOO 后 津率享時光駐顏洗顏蜜

這支洗顏蜜是膠狀質地，帶著甜甜紅山蔘的中藥香氣，聞起來療癒又高級。加水搓揉後會轉化為細緻綿密的泡沫，泡泡量適中，輕柔包覆臉部，清潔時完全不刺激眼周。清潔力出色，洗後肌膚柔嫩光滑不緊繃，同時帶有光澤感。成分中有紅山蔘全草萃取與紅韻精油複合物™，洗臉同時滋養肌膚，適合乾肌、敏感肌或想享受奢華洗臉感的朋友。

▲THE WHOO 后 津率享時光駐顏洗顏蜜，180ml／NT$1,480。（圖／THE WHOO 后）

秋冬不乾澀洗面乳推薦7：dermalogica 德卡 磁光晶透潔膚乳

乳霜質地絲滑細膩，輕揉起泡後能形成柔軟綿密泡沫，能溫和包覆臉部，帶走髒污與多餘油脂。泡泡細緻卻不厚重，清潔時很順手，帶來舒適的按摩感。內含豐富植萃與保濕因子，洗後肌膚不乾澀、柔潤滑順，還能提升後續保養品吸收力。非常適合乾性或混合偏乾肌，日常清潔同時兼顧保濕與光采。

▲dermalogica 德卡 磁光晶透潔膚乳，150ml／NT$1,900。（圖／dermalogica 德卡）

秋冬不乾澀洗面乳推薦8：Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕洗面乳

這款洗面乳有輕盈乳霜質地，能搓出細緻泡沫，泡泡柔軟綿密又有彈性，洗起來很舒適。含大分子＋陽離子玻尿酸，洗後肌膚水潤不緊繃，甘草酸二鉀與天然海藻醣讓配方溫和不刺激，敏感肌也能安心使用。泡泡可以輕柔帶走臉上的髒污與多餘油脂，洗後清爽水嫩，膚觸滑順，整體感覺很溫和舒適。

▲Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕洗面乳，125ml／NT$500。（圖／Neogence 霓淨思）

秋冬不乾澀洗面乳推薦9：OSAJI 奶霜潔顏半熟皂

像甜點般的可愛外觀！來自日本的OSAJI，全產品專注在照護角質與低敏保濕配方，透過每日的悉心照護，當肌膚的角質層水分充足、皮膚微生態菌群達到平衡，即能使肌膚的天然屏障發揮最大功能，降低敏感現象。這款洗面皂，兼具肥皂潔淨力及洗面乳高保水特性，上層添加竹炭粉，溫和清潔毛孔，搭配奶霜般的綿密質地，洗後膚觸清爽保濕。

▲OSAJI 奶霜潔顏半熟皂，100g／NT$700。（圖／OSAJI）

秋冬不乾澀洗面乳推薦10：SKIN1004 理膚天使 弱酸洗面乳

淡咖啡泥狀質地，輕輕加水即可搓出濃密細緻泡沫，泡泡柔軟有彈性，能深入清潔毛孔髒污。PH5弱酸性配方搭配積雪草精華，能溫和保護肌膚屏障、維持水分，洗後不乾澀、不緊繃，膚觸滑順。天然原料氣味清新，不含香精，敏感肌也可安心使用。冬天若偏乾的肌膚，可搭配後續保濕精華或乳液加強滋潤。

▲SKIN1004 理膚天使 弱酸洗面乳，125ml／NT$689。（圖／SKIN1004 理膚天）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

