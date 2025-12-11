媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼媚比琳KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲媚比琳 X HELLO KITTY 推出 2025 最強跨界聯名。

彩妝聯名總能吸引消費者目光，媚比琳這次攜手HELLO KITTY推出最可愛聯名系列，將品牌熱銷單品通通印上KITTY，從底妝、彩妝到卸妝一應俱全，讓人心甘情願掏錢買單。

▲▼媚比琳KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲經典熱賣品項通通換上新包裝。

▲▼媚比琳KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲手指粉撲、彩妝刷、雙面隨身鏡只送不賣。

媚比琳與HELLO KITTY推出最受矚目聯名系列，精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME 反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，全臉彩妝到卸除清潔一併俱全，同時更同步打造期間限定 POP-UP 打卡點，快揪姊妹們來拍美照，同時只要消費滿額即贈KITTY好禮，只送不賣！

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲寶可夢圖樣頭皮按摩刷真的超可愛。

頭皮按摩也可以不求人，來自日本的uka舒活頭皮按摩刷，精心設計掌心大小尺寸、方便抓握使用，結合輕質矽膠材質，洗髮時幫助深層清潔，日常亦可透過敲打或按壓頭皮穴位，帶來放鬆舒適的居家按摩體驗。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲uka 舒活頭皮按摩刷 寶可夢聯名限定款(中硬度)，880元。

今年uka攜手Pokémon首度推出聯名限定款的舒活頭皮按摩刷，以深受大小朋友喜愛的寶可夢角色為靈感，讓皮卡丘、伊布、波加曼及新葉喵化身4款充滿個性專屬配色的舒活頭皮按摩刷：開朗元氣黃色(皮卡丘)、溫柔米棕色(伊布)、清新藍色(波加曼)、俏皮綠色(新葉喵)，為洗沐時光注入滿滿活力和療癒能量。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲KOSE攜手比得兔推出限定包裝。

KOSE的無限肌緻撫紋美頸護手精華，自去年上市以來銷售長紅，小小一支卻具備潤澤、撫紋、美白與緊實等功能而備受好評，重點是即使沾水，保護膜依然可殘留，減少了重新塗抹的麻煩。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲KOSE 無限肌緻撫紋美頸護手精華 玫瑰花束，55g，600元。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲KOSE 無限肌緻撫紋美頸護手精華 清新綠意，55g，600元。

今年趁勝追擊推出與「比得兔™」特別合作設計的兩款限定香味。粉色款是如同一束玫瑰花般，散發出優雅而洗鍊的印象，而綠色包裝則是充滿綠意，創造透明感的沉穩印象，療癒的的限量包裝，絕對值得擁有！

彩妝聯名, 頭皮按摩, 寶可夢, 美頸護手, 限定包裝, KITTY, 媚比琳

