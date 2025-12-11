胃食道逆流者必看！營養師：這9種食物請避免

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

你也有胃食道逆流的困擾嗎？營養師程涵宇分享，許多人反覆逆流，其實都是因為吃了錯的食物加劇症狀。她也點名9種食物會讓胃食道逆流加劇，務必要盡量避開！

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

1. 油炸食物

油脂含量高、消化時間長，會讓胃像被塞住一樣增加壓力，使胃酸更容易衝上食道，是逆流族群的第一大禁忌。

2. 辛辣食物

辣椒會刺激食道與胃黏膜，對敏感體質的人來說，很容易在短時間內出現胸口灼熱與反酸。

3. 薄荷相關食品

薄荷會放鬆下食道括約肌，使賁門關不緊，胃酸自然往上跑。薄荷茶、薄荷巧克力、薄荷口香糖都需要暫時避開。

4. 柑橘類水果

橘子、檸檬、葡萄柚酸度高，會直接刺激原本就脆弱的食道黏膜。胃酸過多時食用，胸悶與灼熱感會更明顯。

5. 碳酸飲料

汽水與氣泡飲的二氧化碳會讓胃像充氣一樣膨脹，胃壓升高自然引發逆流，加上碳酸本身也具酸性，更容易不舒服。

6. 含咖啡因飲品

咖啡因會降低括約肌張力，而淺焙咖啡的高酸度更容易刺激胃酸分泌。如果真的離不開咖啡，建議改喝酸度較低的深焙。同時注意含糖奶茶也可能誘發逆流。

7. 酒精

酒精會同時刺激胃酸分泌、放鬆括約肌，是逆流發作最常見的關鍵因素之一。

8. 生洋葱

生洋蔥容易產氣、造成胃脹，使胃酸被推上食道；其硫化物與刺激性成分也可能使括約肌鬆弛。只要把洋蔥煮熟，就能大幅降低問題。

9. 生大蒜

大蒜素雖然對一般人很健康，但對逆流患者反而會刺激胃酸並讓括約肌壓力下降，引發劇烈不適。建議煮熟後再吃。