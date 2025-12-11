全球粉絲關注！香奈兒宣布BTS田柾國為香水美妝大使

記者曾怡嘉／台北報導

全球時尚與流行音樂圈再傳重磅消息。香奈兒（CHANEL）正式宣布 BTS 成員田柾國（Jung Kook）成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使。這項合作不僅象徵著品牌在新世代影響力上的重要布局，也顯示田柾國在世界舞台的地位持續攀升。

▲田柾國（Jung Kook）成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使。

香奈兒香水美妝全球創意資源統籌負責人 Thomas du Pré de Saint Maur 表示，能邀請田柾國加入品牌感到「十分榮幸」。他讚賞田柾國在音樂上的非凡才華、在自我表達上的堅定態度，以及大膽具前瞻性的創意，「他完美體現了香奈兒的品牌精神，是新世代最具影響力的代表人物之一。」

田柾國則表示，能成為香奈兒全球大使深具意義，他認為品牌兼具經典與創新，與自己追求突破與自我風格的音樂理念相符。雙方合作也被視為時尚與流行文化的再一次強力結合，引發全球粉絲高度期待。

▲LOEWE 匠心傳世香水系列。

LOEWE香氛推出全新「匠心傳世香水系列」，為 品牌開啟全新的里程碑。透過匯聚非凡珍稀的香材，本系列以細緻而多層次的視角，凝鍊出專注於單一香調的藝術香氛，展現品牌對嗅覺美學的全新詮釋。

▲美國演員、作家與導演Eva Victor擔任香水廣告主角。

首度亮相的三款香氛作品分別以沉香、鳶尾花與香草為主角，並在 LOEWE精準、純粹的匠心觀點之下，被重新演繹，呈現獨一無二的的美學視角。美國演員、作家與導演 Eva Victor 擔任此次廣告主角，這也是 LOEWE新任創意總監 Jack McCollough與 Lazaro Hernandez共同掌舵下首次呈現的品牌宣傳。