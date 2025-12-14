拒繳智商稅！4 成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力

▲消費者購買家電對於品牌概念已經漸漸轉變。（圖／AI生成）

記者蔡惠如／綜合報導

過去許多消費者買家電往往認準「百年大廠」的金字招牌，然而 NIQ（NielsenIQ）發布最新《2026 家電市場展望》報告表示，這條鐵律正在崩解。其內容指出在全球通膨與世代交替的雙重夾擊下，消費者的忠誠度正被現實擊垮。數據顯示在北美與西歐市場，已有超過 40% 的消費者在過去一年內「跳槽」，轉而購買價格更親民的「挑戰者品牌」。

品牌迷思退燒，「真實力」才是硬道理

這份報告戳破了傳統家電大廠的舒適圈。NIQ 分析指出，雖然 45 歲至 60 歲的 X 世代，仍是握有最高消費力的族群，且傳統上最重視品牌信任度；但在經濟壓力的逼迫下，連這群最忠誠的買家也開始動搖。

新的市場現實正在發酵，就是「功能規格」勝過「品牌迷思」，尤其是年輕的 Z 世代與千禧世代，不再願意只為了 LOGO 支付高昂溢價。他們更在意產品是否具備「節能」、「省時便利」以及「多功能」等實質效益。若一個新興品牌能提供同等的 A 級能源效率、更聰明的 AI 應用，且價格只需大廠的七成，消費者會毫不猶豫地買單。

大廠面臨「價值」保衛戰

這股趨勢直接助長「挑戰者品牌」的市場優勢，他們多為大陸與新興市場品牌，這些品牌憑藉著在小家電領域的快速創新與研發優勢，成功以「高規格、低價格」的策略攻城掠地。

NIQ 全球科技與耐用消費品總裁 Julian Baldwin 在報告中強調，消費者現在想要的是「清晰的價值」。這並不單指「便宜」，而是指產品必須證明自己「物超所值」。

這對堅持細節與安全的大廠來說是一記警鐘，消費者並非不重視品質，而是廠商必須更用力地證明，那些多出來的價格，確實轉化為了更安全、更耐用的「真實力」，而非僅是品牌溢價。

AI 不是萬靈丹，解決痛點才是關鍵

這樣的趨勢下也延伸出一個概念，廠商若想靠堆疊華麗的 AI 科技來挽回劣勢，恐怕會打錯算盤。報告調查顯示，消費者購買掃地機器人時，僅有 12% 是為了 AI 功能，卻有 46% 是為了「拖地功能」。這傳遞了一個明確訊號：消費者不會單純為「科技噱頭」買單，他們只在乎這些科技，能否帶來更乾淨的地板或更省電的帳單。

2026 生存法則：放下身段，證明價值

面對 2026 年，NIQ 預測這場「價值戰爭」將更加白熱化。對於那些擁抱歷史的歐美日系家電大廠而言，若繼續只是倚老賣老，恐將失去市佔率。唯有放下品牌身段，在定價策略與功能規格上正面迎戰，向消費者證明其產品的耐用性、安全性與便利性確實值得，才能在這波消費降級的浪潮中站穩腳步。

同場加映： NIQ（NielsenIQ）的權威度

NIQ (NielsenIQ) 前身為著名的尼爾森Nielsen全球消費者業務部門，它是全球市場研究的「黃金標準」，特別是在快消品、科技與耐用消費品領域。不同於一般機構只做問卷調查，NIQ 擁有全球最大的零售銷售追蹤網絡。

這意味著他們的數據是基於「真正發生在收銀台的交易數字」，而不僅僅是消費者口頭說的意願，讓許多製造商與零售商（如 Amazon、Walmart）都依賴 NIQ 的數據來制定定價、產品規格與市場策略，其報告被視為產業的風向球。