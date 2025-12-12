fb ig video search mobile ETtoday

女生個性越好越容易遇到渣？無底線、填滿對方需求成工具人

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在感情討論中，常聽到一句話：「她明明那麼好，怎麼總是遇到不對的人？」不少被形容為「好女生」的人，溫柔體貼、願意付出，卻反而在關係裡受傷更深，關鍵不在於她們不夠聰明，而是某些特質，容易在不知不覺中，成為被消耗的入口。

戀愛 。（圖／tvn_drama IG）

＃投射需求感，把「對方需要」錯當愛

很多好女生習慣先看見別人的需求，甚至把對方的孤單、脆弱，當成自己必須填補的責任，這種過度投射，容易讓人誤以為「被需要＝被愛」，卻忽略對方是否真的願意為關係付出，久而久之，角色失衡，對方只享受被照顧，卻不必承擔責任，反而自己變成「工具人」。

＃避免衝突，壓抑不滿換取和平

為了不吵架、不破壞氣氛，好女生常選擇忍耐與退讓，即使感到不舒服，也會說服自己「算了不要計較」，但長期避開衝突，反而讓界線變得模糊，對方逐漸習慣踩線，因為知道即使越界，不會立刻付出代價，久而久之關係失衡，當然難以持續下去。

＃太好說話，讓底線慢慢消失

願意體諒、懂得配合本來是優點，但當「好說話」變成沒有原則，就容易被試探到極限，有些人不是一開始就很糟，而是在一次次被容忍後，行為越來越隨便，當拒絕從未出現，尊重也就不再被學會。

關鍵字：

戀愛, 感情, 試探





