TIRTIR首次來台最全彩妝1周快閃！超可愛迷你潤唇膏拿法公開

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

2025年眾多韓系品牌來台灣快閃，TIRTIR也從12日開始在新光三越信義新天地A11打造時尚的試妝空間，而且短短限時1周，不僅有經典熱賣的氣墊粉餅系列，更是連眼線筆、眼影、遮瑕膏等單品全都進駐，只要消費滿額更可以獲得迷你護唇膏吊飾或是唇膏吊飾包等，一站式體驗韓流彩妝魅力。

TIRTIR,kuoca,美妝,快閃店,時尚,快閃,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

自南韓起家的TIRTIR在日本擁有超高人氣，尤其是氣墊粉餅系列更是以水潤高遮瑕的妝感，廣受櫻花妹的喜愛，終於在年末於台灣首次打造快閃店，雖然過去也有部分通路引進旗下彩妝，但這次陳列是最全面、最多樣，甚至推出全新紅色鑽石切割設計的氣墊粉餅，絕對是冬季韓妞肌膚底妝必備。

TIRTIR,kuoca,美妝,快閃店,時尚,快閃,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TIRTIR,kuoca,美妝,快閃店,時尚,快閃,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TIRTIR不只是氣墊粉餅必買，品牌贈禮更是多道拿不完，每日購買前30名可以獲得鑰匙飾造型圈，只要消費更可以獲得超可愛的迷你潤唇膏吊飾，滿999元以上贈環保購物袋、滿1599元以上雲朵收納袋等，絕對不能錯過。

TIRTIR,kuoca,美妝,快閃店,時尚,快閃,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

另一個聖水洞爆紅保養kuoca也與台中BVOFE COFFEE合作，舉辦兩個月的快閃活動，推出限定聯名餐點，以廣受喜愛的Epicure Blends系列身體洗沐為靈感，透過羅勒雪酪、黑茶、玫瑰蛋糕和野桃的四個香味為主題，推出羅勒無花果戚風＆野桃氣泡飲還有黑茶巴斯克＆玫瑰奶香拿鐵兩款套餐。

TIRTIR,kuoca,美妝,快閃店,時尚,快閃,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TIRTIR, kuoca, 美妝, 快閃店, 時尚, 快閃, 保養

