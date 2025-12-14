fb ig video search mobile ETtoday

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

▲▼女性健康,體重管理,更年期,瘦身,健康生活,脂肪,荷爾蒙。（圖／Pexels）

▲有發現身邊朋友越來越少嗎？（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否覺得最近朋友越來越少聯絡，甚至新朋友聊沒幾句就消失了？有時候我們自認開朗隨和，卻忽略了一些無意間流露出的行為，讓人在心裡默默扣分。以下 7 個容易被忽視的社交地雷，看看你是否也不小心踩中了？

總是被動等待，從不主動邀約
這常源於害怕被拒絕的心理，或是習慣了被照顧。但如果永遠只等別人主動，久了朋友會誤以為你很忙、或對這段友誼不感興趣，自然就漸行漸遠。建議可以偶爾主動傳個訊息問候，或發起一次聚會，讓朋友知道你也在乎他們。

肢體語言充滿防備 雖然你可能只是在發呆或覺得自在，但在外人眼裡，雙手抱胸、面無表情（臭臉）或頻繁看手機，都傳遞著「別來煩我」的訊號，讓人不敢親近。練習多笑一點，保持開放放鬆的肢體語言，會讓你看起來更具親和力。

▲▼結婚,女性,精神科醫師。（圖／pexels）

自以為「直率」，其實是沒禮貌
「心直口快」和「說話傷人」往往只有一線之隔。在職場或不熟的場合，過度直接的發言容易讓氣氛結冰，甚至成為話題終結者。說實話前先思考修飾詞，或是觀察場合是否適合。

習慣性遲到
從遲到 5 分鐘變成 15 分鐘，甚至連重要會議也遲到。這不僅是時間觀念的問題，更會讓對方覺得你不尊重他們的時間。提早出門，把「準時」視為對他人的基本尊重。

▲▼家人,聚餐,聚會,家庭,朋友。（圖／免費圖庫PEXELS）

只想講不想聽
無論是做事半途而廢，或是朋友訴苦時表現出不耐煩，都會讓人覺得不可靠或不被尊重。一旦被貼上「沒耐心」的標籤，朋友很難對你產生信任感，試著當一個好的傾聽者，耐心聽完對方的故事。對話是雙向的，給予對方同樣的專注，是維繫關係的基礎。

負能量發電機
從老闆罵到鄰居，彷彿全世界都對不起你。無止盡的抱怨會讓周圍氣氛變得沉重，沒人喜歡長期當別人的情緒垃圾桶。適度宣洩可以，但也要分享生活中的快樂或正面的事情。

▲▼星座,活力,聚會,朋友,行動。（圖／Pexels）

人際關係像面鏡子，想要收穫熱情的友誼，得先展現出溫暖的態度。改掉這些小毛病，你會發現朋友圈其實一直都在等待你回歸。

人際關係, 社交技巧, 壞習慣, 溝通藝術, 朋友變少, 顧人怨, 肢體語言, 情緒管理, 自我成長, 職場生存, 高EQ, 心理學

