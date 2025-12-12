最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

有些星座在關係中一旦情勢改變、心境轉移，就容易把曾經的幫助視為理所當然，甚至選擇性失憶，以下盤點最容易被認為忘恩負義的三大星座，並解析背後真正的心理動機。

TOP 3 水瓶座



水瓶座重視理性與個人理念，情感記憶並非他們行事的優先依據，當關係不再符合他們的價值觀或人生階段時，往往會選擇「向前看」，而非回頭計算過去的恩情，在旁人眼中，這樣的斷捨離顯得冷漠甚至薄情，但對他們而言，那只是尊重彼此當下狀態的結果，而非否定曾經的付出。

TOP 2 雙子座



雙子座適應力強、變化快，情感記憶也容易被新事件覆蓋，他們在關係熱絡時真心投入，但一旦重心轉移，過去的幫助與情分就不再被頻繁提起，給人「說忘就忘」的印象，並非刻意忽略，而是雙子更習慣活在此刻，對於長期的人情債並不擅長經營與回報。

TOP 1 射手座



射手座崇尚自由與自我成長，對「人情壓力」極度敏感，當一段關係開始讓他們感到被綁住、被期待回報時，往往選擇抽身，甚至刻意淡化過去的恩情，以換取心理上的輕鬆，這種以自我需求為優先的選擇，最容易被外界解讀為忘恩負義，但對射手來說，那是為了不讓關係變質的自保機制。