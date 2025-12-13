許光漢曝超怕冷「被Canada Goose救了一命」　最愛新款多口袋能放蛋白棒

記者鮑璿安／台北報導

奢華機能品牌Canada Goose近日於台北舉辦2025秋冬新品鑑賞會，今13日邀請全球品牌大使許光漢驚喜現身，以一身Snow Goose by Canada Goose系列服裝帥出新高度。許光漢回憶起過往在南韓拍戲的經驗，冬天時穿著Canada Goose的大衣，直言「真的被品牌救了一命」，他自嘲是「超級怕冷」的人，但冬天對他來說又是一個充滿穿搭層次可能性的季節，總是讓他「又愛又恨」。





▲許光漢出席 CANADA GOOSE媒體鑑賞會，身穿棕色Shift夾克是系列主打單品。（圖／記者李毓康攝）

許光漢也分享自己接下品牌大使時的心情，他笑說其實一開始知道這個消息時「受寵若驚」，因為從以前到現在就是品牌愛好者，他特別欣賞Canada Goose長期關注永續、環境與海洋保育的努力。此次他所穿的棕色Shift夾克是Snow Goose by Canada Goose系列新作，靈感來自90年代的風衣設計，採短版輪廓與抽繩下擺，讓整體比例更俐落。他大方表示：「這件外套真的是我平常會穿的風格，衣櫃裡面會想要有這個顏色跟版型！」可拆式帽兜與隱藏口袋的細節，讓這款夾克在機能與外型之間達到完美平衡。





▲許光漢透露自己怕餓，會在口袋裡面放零食。（圖／記者李毓康攝）



除了棕色夾克，許光漢也推薦另一款Merge反光外套，以淺綠色調呈現自然樹葉在光中閃耀的意象，為冬季增添清新氣息。這款外套同樣設計細節滿滿，不僅剪裁立體，還擁有大量口袋，他笑說：「我是一個怕餓的人，喜歡口袋多的外套，這樣可以隨時放蛋白棒。」不僅實用，也是日常造型的亮眼單品，搭配Nexis毛衣，柔軟親膚的質感與深棕色調，完美呼應整體造型。許光漢也透露，冰島與南極成為他心中的旅遊清單前兩名，他說：「如果有機會，真的想穿著Canada Goose去這兩個地方。」





▲許光漢穿著款- Snow Goose by Canada Goose 膠囊系列，Merge 反光夾克-中性款；Nexis 套頭毛衣-男款。（圖／品牌提供）





▲Chilliwack飛行員夾克-男款。（圖／品牌提供）



品牌揭幕創意總監Haider Ackermann 打造的第三季力作，本季以輕盈、色彩與自然連結為主題，重新詮釋冬日氛圍，像是焦點Claremont飛行員夾克靈感源自二戰飛行裝，保留短版縮腰與分體兜帽等實用機能，搭配光澤緞面細節與防潑水的Recycled Organic Arctic Tech®面料，實現復古與摩登的平衡。女款Jade夾克則以Gaberdine尼龍面料注入柔和光澤感，皺摺與鬆緊腰身的設計呈現女性專屬的都會風格。

同場加映

▲The North Face再度攜手 SKIMS帶來 2025 冬季聯名系列。（圖／品牌提供）

The North Face再度攜手 SKIMS帶來 2025 冬季聯名系列，此系列的靈感源自嚴峻雪地環境，卻以低飽和色調與俐落線條消弭戶外裝備的厚重感。The North Face 長年累積的滑雪與極寒裝備技術，結合 SKIMS 擅長的貼身剪裁與流線輪廓，讓羽絨外套、連身雪服與內搭單品在保暖、防風與防潑水機能之餘，更能自然貼合身形、隨動而行。從肩線、腰身到腿部比例的設計，都能看出對人體工學的細膩拿捏，即使在層層疊穿下，依舊保有俐落輪廓。