fb ig video search mobile ETtoday

《艾蜜莉5》即將登場！Lily Collins搶先穿Balenciaga特製裙散發霸氣美

>

記者鮑璿安／綜合報導

影集《艾蜜莉在巴黎》第五季預計將在2025 年12 月18 日上線，主演Lily Collins近日於紐約首映禮上亮麗現身，以一身來自 Balenciaga Summer 26 系列特製黑色禮服亮相，於金光燈海與聖誕樹海之中綻放極簡奢華的優雅氣場，也成為時尚迷關注焦點。

▲▼ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

▲▼ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

▲ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

這套特別訂製的極簡的黑色禮服，採無肩線設計與立體雕塑感輪廓，搭配澎裙裙身，在燈光下散發出低調而充滿力量的光澤。禮服以高訂緞面精裁而成，融合品牌標誌性的寬大線條與建築感設計，呈現出宛如現代藝術品般的質感。細節上更展現Balenciaga一貫的戲劇張力與女性力量平衡感，從搭配的黑色緞面手套、極致俐落的短髮造型，到裸色系妝容所營造出的冷感氣質，全都精準呼應紅毯氛圍與節慶主題，在一片金色聖誕球與水晶吊燈間，Lily Collins彷彿成為聖誕童話中的女主角，以一種冷靜又閃耀的姿態令人移不開眼。

▲▼ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

而隨著《Emily in Paris》第五季的開播，Lily Collins不僅在戲中成為巴黎風格代名詞，在戲外也持續以她的穿搭風格影響著全球時尚愛好者，也讓人更加期待劇中的新造型誕生。

關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, LilyCollins, Balenciaga, 高訂, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

為何越來越多人愛談姐弟戀？「5大優點」甜到讓人上癮

為何越來越多人愛談姐弟戀？「5大優點」甜到讓人上癮

最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒

最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒

以茶代水超危險！營養師點名腎結石「4大風險族群」　 「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說 頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？ 女生必看「低成本富養自己」好習慣！提升自我別在最好的年紀活得太便宜 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 Lando Norris首奪F1世界冠軍！TUMI X McLaren系列下殺75折 汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面