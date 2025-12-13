《艾蜜莉5》即將登場！Lily Collins搶先穿Balenciaga特製裙散發霸氣美

記者鮑璿安／綜合報導

影集《艾蜜莉在巴黎》第五季預計將在2025 年12 月18 日上線，主演Lily Collins近日於紐約首映禮上亮麗現身，以一身來自 Balenciaga Summer 26 系列特製黑色禮服亮相，於金光燈海與聖誕樹海之中綻放極簡奢華的優雅氣場，也成為時尚迷關注焦點。





▲ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）



這套特別訂製的極簡的黑色禮服，採無肩線設計與立體雕塑感輪廓，搭配澎裙裙身，在燈光下散發出低調而充滿力量的光澤。禮服以高訂緞面精裁而成，融合品牌標誌性的寬大線條與建築感設計，呈現出宛如現代藝術品般的質感。細節上更展現Balenciaga一貫的戲劇張力與女性力量平衡感，從搭配的黑色緞面手套、極致俐落的短髮造型，到裸色系妝容所營造出的冷感氣質，全都精準呼應紅毯氛圍與節慶主題，在一片金色聖誕球與水晶吊燈間，Lily Collins彷彿成為聖誕童話中的女主角，以一種冷靜又閃耀的姿態令人移不開眼。

而隨著《Emily in Paris》第五季的開播，Lily Collins不僅在戲中成為巴黎風格代名詞，在戲外也持續以她的穿搭風格影響著全球時尚愛好者，也讓人更加期待劇中的新造型誕生。