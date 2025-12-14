美周記／2026 RMK 春妝搶先報到！「朦朧粉彩色」成主流

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

#RMK

冬季還沒過完，RMK的春季彩妝就來報到，2026春季彩妝以「Blooming Echoes」為系列主題，帶有朦朧粉彩色調，交織著春日的景緻，以清新的色彩細膩描繪出雀躍的系列氛圍。

▲RMK 明眸眼影液，1,400元、彩繪眼線液筆，1,100元、立體調色眼盤，2,150 （限量發售）、露光柔潤口紅，1,400元、持色水感唇釉，1,400 元（限量發售）、透光唇蜜，1,200 元（限量發售）。

#MAYBELLINE

▲媚比琳將經典熱賣品項通通換上KITTY包裝。

彩妝聯名總能吸引消費者目光，媚比琳這次攜手HELLO KITTY推出最可愛聯名系列，將品牌熱銷單品通通印上KITTY，精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME 反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，全臉彩妝到卸除清潔一併俱全，同時更同步打造期間限定 POP-UP 打卡點，只要消費滿額即贈KITTY好禮，只送不賣。

#LOEWE

LOEWE香氛推出全新年度「質感蠟燭系列」，以黑芝麻、伯爵茶與甜杏仁為題， 串起自然與工藝的香氣旅程，呈現家居香氛的細膩與深度。

▲LOEWE 黑芝麻香氛蠟燭，280g，9,000元。

散發濃郁而獨特的辛香氣息，深邃的鹹香與焦糖般的烘烤質地緩緩展開，呈現溫暖而醇厚的美食香調。

▲LOEWE 伯爵茶香氛蠟燭，280g，9,000元。

融合花香與芳香調，重現經典伯爵茶的優雅韻味，隨著時間推移，更有柔和的紫羅蘭花香悄然融入，使香氣愈加溫潤細膩。

▲LOEWE 甜杏仁香氛蠟燭，280g，9,000元。

以杏仁特有的香氣為主軸，並與甘蔗的清甜巧妙相融，最終以橙花水的純淨清新作結，帶來明亮舒心的尾韻。