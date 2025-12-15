5大平價好入手聖誕送禮提案！Jo Malone小香水、無印良品保暖小物好實用

▲5大好入手的聖誕提案。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

隨著街道亮起燈飾，年末最令人期待的聖誕節即將到來。無論是想好好犒賞辛苦一整年的自己，還是正在為交換禮物局煩惱，一份兼具質感與實用性的禮物，總能傳遞最溫暖的心意。今年各大品牌紛紛推出超強企劃，從Jo Malone London的沉浸式香氛派對、媚比琳與Hello Kitty的甜酷聯名，到MUJI與SAWAA的療癒保養。編輯特別精選5大「好入手」的聖誕提案，讓你不論是送閨蜜、另一半或自己，都能送到心坎裡！

Jo Malone

迎接充滿歡慶氛圍的聖誕佳節， Jo Malone London帶來重磅驚喜，首度與社群送禮平台LINE禮物展開跨界合作，選定台北時尚與文青氣息兼具的中山商圈，於人氣咖啡名店NO COFFEE打造限時6天的Jo Malone London「英倫放玩派對快閃店」。活動以2025聖誕限量《全新放玩派對Fun & Games》為靈感，將傳統英式遊戲的復古童趣轉化為前衛摩登的實體空間，邀請民眾展開一場冬日的感官之旅。

▲英倫遊戲場景 × 奇幻派對風格，打造沉浸式節慶空間。（圖／品牌提供）



聖誕「快閃獨家組合」 打造最輕鬆的聖誕送禮方式

Jo Malone London攜手LINE禮物，首度將數位送禮體驗延伸實體空間，這也是LINE禮物首度與品牌跨界舉辦的線下快閃活動。以「送禮傳心意」為核心，推出多款「LINE禮物快閃獨家組合」，凡現場下單即享好禮多重送與節慶限定禮盒包裝，讓禮物從開箱到使用都充滿儀式感。透過「線上送禮 × 線下體驗」的整合方式，消費者不僅能在快閃店試香選購，也能於現場掃描QR Code直達Jo Malone London LINE禮物專屬頁面，隨時透過LINE禮物一鍵寄送香氛祝福。即使不在同一座城市，也能輕鬆送出一份充滿心意的香氛佳禮，跨越距離傳遞節慶溫度。

▲Jo Malone London 聖誕節限定香氛糅香組1,945元、經典香氛護手護膚雙星禮盒950元、經典／限量香氛隨行禮盒／950元～995元。（圖／品牌提供）



限定加碼｜購買指定組合即享季節限定飲品乙杯

為了讓消費者在冬日中感受更完整的五感體驗，快閃店期間與NO COFFEE推出季節限定飲品「薑餅人拿鐵 Gingerbread Latte」，以傳統薑餅人餅乾的配方為基底，熬煮出融合肉桂、丁香、薑、肉荳蔻與糖蜜的特製糖漿，辛香溫暖層次豐富，加上中焙耶加雪菲更顯平衡，整體帶有淡雅果香與圓潤口感，完美襯托薑餅香料的辛香與甜韻，使風味如香氛般優雅展開。

▲凡於現場購買或即日起至2025年12月17日於Jo Malone London LINE禮物官方旗艦館購買指定組合，即可獲得季節限定飲品乙杯實體兌換券。（圖／品牌提供）



媚比琳 X Hello Kitty聯名

媚比琳經典熱銷彩妝換上新衣，和全球偶像教主HELLO KITTY一起穿梭於紐約街頭！推出2025年最受矚目的跨界聯名系列，精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，全臉彩妝到卸除清潔一併俱全，不只玩妝無畏，更要可愛爆擊！更同步打造期間限定POP-UP打卡點，帶來妝容×潮流×可愛的三重震撼，掀起年度最強「粉潮攻勢」！

▲媚比琳NO.1飛天翹防水睫毛膏#黑色、#暖棕／469元、超激細抗暈眼線液（抗手震版）／370元、FIT ME反孔特霧粉底液#112、#120／469元、超持久水光鎖吻唇釉 #66 甜粉澎澎裙、#130 重焙赤茶／499元、輕柔眼唇卸妝液 150ml／234元。（圖／品牌提供）



以紐約街頭為靈感，將甜酷氛圍完整搬進城市中心，打造年度最吸睛的打卡聖地。現場不僅展示完整聯名新品，也規劃多個沉浸式拍照區域及限定活動，結合可愛、潮流與個性，在粉潮氛圍中找到屬於自己和HELLO KITTY的甜酷姿態。

▲（圖／品牌提供）



活動期間更特別設置超人氣的復古拍貼機，只要於現場拍照、上傳至個人社群平台並公開分享，即可免費拍貼一次。為回饋HELLO KITTY的忠實粉絲群，凡於12月14日前攜帶任何HELLO KITTY周邊至現場，並於社群分享，皆能獲得本次POP-UP特別製作的限量貼紙包，數量有限，贈完即止。

▲（圖／品牌提供）

SAWAA

SAWAA也貼心推出「月相|潤澤護唇膏」與「海潮|修護護唇膏」的日夜護唇組合，以日間保護與夜間修護的完整流程，為雙唇帶來溫柔而細緻的照顧。日用的月相潤澤護唇膏含有七合一植物油與黃金海藻萃取，形成輕薄天然保護膜，提供日間潤澤與唇色提亮;夜用的海潮修護護唇膏則結合六胜肽、馬魯拉籽油與A醇修護配方，質地如薄透唇膜般貼合，於夜間修護乾裂死皮與細紋，為雙唇肌理提供深層滋潤。

▲SAWAA 海月護唇組／1,250元。（圖／品牌提供）



新品搭配波光沐浴露形成一套專為夜間放鬆而設計的森林木質調沐浴保養流程。黑杉微光靜心安恬身體乳中添加氯化鎂、GABA胜肽、專利Regenight™夜間修護因子，輕輕塗抹於身體肌膚幫助保濕還能舒緩睡前緊繃心緒。波光沐浴露則以高級精油香氛調和，從佛手柑、綠蕨清新氣息引入中調花梨木與皮革的深層韻味，讓沐浴時刻成為身心放鬆的感官儀式。

▲SAWAA 微光沐浴組／2,280元。（圖／品牌提供）



MUJI無印良品

冬季最需要呵護的是容易冰冷的手腳。MUJI無印良品貼心推薦多款能即刻帶來暖意的穿戴小物，作為交換禮物或自用都十分合適。蓬鬆柔軟的絨毛刷毛室內直角襪系列，為雙腳帶來舒適呵護。若想在通勤或外出時保持舒適，蓬鬆羊毛大披肩以細軟羊毛織成，可做披肩或圍巾。不易刺癢美麗諾羊毛混針織帽則在額頭周圍加入有機棉混紡素材，長時間配戴依然舒適，再搭配一雙能操作手機的美麗諾羊毛混內起毛觸控手套，即使遇到寒流也能自在外出。

▲MUJI 男女再生聚酯纖維絨毛刷毛室內直角襪／190元、蓬鬆羊毛大披肩／990元、不易刺癢美麗諾羊毛混針織帽／590元、美麗諾羊毛混內起毛觸控手套／590元。（圖／品牌提供）



冬季的居家空間，最需要的是一份節慶的儀式感。MUJI無印良品推出期間限定的MDF裝飾聖誕樹以精緻繽紛的造型點綴空間。毛氈聖誕倒數掛飾更讓每一天都充滿期待，只要寫下一句祝福或放入一個小禮物，就能讓整個12月變得充滿驚喜。氛圍的營造還少不了音樂的陪伴。MUJI無印良品新推出的攜帶型無線喇叭，以輕巧設計融入居家生活，無論是放在客廳、書房或床邊，都能透過藍牙播放清晰沉穩的音質。支援雙喇叭配對與藍牙通話，並具備節能功能，讓音樂成為日常的溫暖陪伴。

▲MUJI 攜帶型無線喇叭／590元、【期間限定】MDF裝飾聖誕樹／490元～690元、【期間限定】毛氈聖誕倒數掛飾／490元。（圖／品牌提供）



此外，今年MUJI無印良品也為顧客準備了一份期間限定的小驚喜：即日起－2026／1／7，來店出示「MUJI passport」會員條碼，即可兌換GOOD HOLIDAYS造型貼紙乙份，每日數量有限，送完為止。

▲把溫暖與祝福一起送給顧客，共享難得的「GOOD HOLIDAYS」（圖／品牌提供）



星巴克

星巴克於12月8日暖心回歸深受喜愛的高人氣耶誕飲品「薄荷風味摩卡」，以濃郁摩卡咖啡融合清新薄荷風味糖漿與香醇牛奶，綿密鮮奶油上點綴拐杖糖碎粒，層層堆疊出節慶限定的迷人風味。醇厚中帶著沁涼薄荷香氣，完美演繹冬季最經典的耶誕滋味。除了薄荷風味摩卡也有太妃核果風味那堤都有在外送平台同步販售，想要表示心意用外送不僅方便也讓人在冬季感到溫暖。

▲星巴克薄荷風味摩卡Tall／150元、Grande／165元、Venti／180元。（圖／品牌提供）

耶誕節是傳遞心意與分享溫暖的季節，今年星巴克推出療癒系新品VIA結合貓咪收納包系列，萌系愛好者絕對不能錯過。「星巴克耶誕VIA白襪灰貓包」以軟萌表情和蓬鬆絨毛設計擄獲人心，搭配12條耶誕綜合VIA，不僅可愛又實用。還有「耶誕掛耳灰貓透明收納包」，可愛灰貓陪你一起度過溫暖的耶誕季，透明收納包結合實用與療癒感，獨特的灰貓搭配耶誕掛耳12入，帶來節慶氣息與日常便利。

▲星巴克耶誕VIA白襪灰貓包／880元、耶誕掛耳灰貓透明收納包／880元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

▸ 零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了

▸ 原始連結