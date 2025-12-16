fb ig video search mobile ETtoday

養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好

▲▼女孩,女生,開心女生（圖／取自免費圖庫Pexels.com）

▲幾個習慣能讓你省下更多開支，而且身體變得更健康。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導  

在這個物價不斷上漲的時代，省錢成了許多人日常生活中不可或缺的一環。然而，省錢不一定就意味著過著吝嗇苦悶的生活。相反地，有些習慣反而能夠提升生活品質，讓我們享受到更多的樂趣和舒適。有網友分享4個省錢習慣，不僅能夠節省開支，還能讓生活更豐富多彩。

▲▼法式優雅,料理,下廚。（圖／unsplash）

自己下廚
外食和外賣雖然方便，但隨之而來的外送費和套餐費用增加了不小的開支，更難保證食材的品質和衛生，等外送需要時間，自己煮不一定比較慢。

親自動手下廚，食材雖然不一定便宜到哪裡去，但能自由控制食材的品質和營養，長期下來，這種習慣不僅讓您的荷包更鼓，也讓您的身體更健康，而且也方便省下不必要的花費。

▲▼營養師：喝手搖飲「4大原則」必學 。（圖／Unsplash、Pexels）

不花錢買手搖飲
每天花在手搖飲上的錢雖然「感覺不多」，但長期下來其實是一筆不小的支出。學會自己泡茶或製作健康飲品，不僅省下了購買昂貴飲品的開支，還能控制糖分和添加劑的攝取量，重要的是可以自己選擇食材。

上網看看飲品的做法，有些真的是出乎意料的簡單，拿起你最喜歡的茶杯跟隨行杯裝進去吧，自己選擇的茶葉跟鮮奶更能讓你覺得滿意。

▲▼彎腰摸地,暖身動作,運動。（圖／pexels）

運動不一定要去健身房
去健身房或請教練是一種方式，但並不是唯一的選擇，有時候你還要面臨會費放水流的無形壓力。其實在公園、操場或者家裡，都可以進行一些簡單的運動，例如慢跑、伸展或者徒手訓練。這些運動方式不但不需要額外花費，還能讓您隨時隨地保持健康活力。

若不想出門，一張瑜珈墊加上專業教學影片，就能輕鬆活動筋骨。 

▲▼ 餐盒,三明治。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

攜帶簡便食物
這與第一點有異曲同工之妙，想起小時候媽媽出門、總是會帶一些小食，來輕鬆優雅地解決肚餓。學習帶一些簡單的食物，如水果、水煮蛋或飯糰，在外出旅行、工作時，能輕鬆解決飢餓問題，又能節省下昂貴的景點飲食開支，市面上保溫商品越來越進步，除了有效控制支出，也能生活得更優雅從容。 

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

