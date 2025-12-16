明明有心動卻不敢往前一步？男性容易出現的3大戀愛恐懼

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

在感情裡，許多女生都曾困惑過一個問題：他明明關心、曖昧、也沒有消失，卻始終不願真正往前一步，其實很多時候，不是對方不心動，而是「不敢暈」，從心理層面來看，部分男性在進入親密關係前，往往背負著難以言說的恐懼，讓感情卡在原地，以下整理出男生最常見的三種戀愛恐懼，或許能讓你更看懂他的退縮。

1.害怕失控



不少男性從小被灌輸要理性、要掌控人生，一旦對一個人暈得太快，反而會產生強烈的不安全感，他們擔心自己變得情緒化、依賴對方，甚至失去原本的生活節奏，這種恐懼常讓他們在感情升溫時踩下煞車，看似冷靜，其實是對「失去掌控權」的防衛反應。

2.害怕受傷



曾在感情中被否定、背叛或深度傷害過的男性，往往會在下一段關係裡變得格外保守，他們不是不想再愛，而是太清楚心動後的代價，當情感開始變得真實，他們反而會選擇退一步，用曖昧或模糊關係來保護自己，避免重蹈覆轍。

3.害怕責任



對某些男生而言，戀愛不只是情緒交流，更象徵著責任與期待，他們擔心自己無法成為理想中的伴侶，害怕被要求給出未來承諾，於是選擇停留在「好像快要在一起」的階段，這種恐懼不是不在乎，而是對未來角色的不確定感，讓他們遲遲不敢跨線。