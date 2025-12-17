試開箱／RMK最潤唇膏比奶油還絲滑！低飽和色系一抹時髦滿分

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

受到流行的影響，2025年水光感的唇色特別受到關注，RMK近期推出的春季彩妝，就有絕對必收的「超潤唇膏」，不只是質地比奶油還絲滑，重點是帶點土色調的低飽和色系，擦上一秒就很有時尚態度，更是絕對必收的關鍵。

RMK,THE WHOO,唇膏,彩妝, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以朦朧感的懷舊色系，描繪2026年春季風采，RMK在全新的春季限定彩妝運用非常低飽和度、帶點灰色霧濛風格的色彩，展現出溫柔繾綣的柔軟氛圍，尤其是立體調色眼盤的限定2色，透過珠光、粉霧讓顏色淡淡發光，可以說是把仙境畫在了眼上，非常耐人細品。

RMK,THE WHOO,唇膏,彩妝, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

延續主題的概念，一向很受歡迎的露光柔潤口紅再度增添3款新色、1款限定色，可以發現雖然質地依然顯色、潤澤，但是呈現出來的色澤卻不會過於搶眼，帶有柔霧灰感的色系，巧妙融合既有唇色，意外展現出令人舒適、自然的裸透質感，超絲滑質地更是一抹上癮，絕對是乾唇必收的單品。

RMK,THE WHOO,唇膏,彩妝, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

喜歡潤感唇色的粉絲，當然也不能錯過THE WHOO全新上市的初綻花語潤色護唇膏，以山茶花、杏仁油、棉籽油、亞麻籽油、米胚芽油等皇室御用精油打造基底，搭配雪松醇成分，可以達到完美滋潤與修護效果，同時迷人自然的色調，一抹就能夠賦予好氣色，難怪連金智媛都愛不釋手。

RMK,THE WHOO,唇膏,彩妝, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

