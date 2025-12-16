金世正背開心果色Longchamp新包！2顆人氣款「竹節包」、Daylong質感優雅

記者鮑璿安／綜合報導

韓星金世正化身冬日精靈，現身香港海濱的 Longchamp 限定滑冰場活動，以甜美俏皮的造型詮釋冬季穿搭的無限可能。她一身開心果綠毛衣搭配同色系毛帽與手套，呈現出輕柔又療癒的視覺感受，而手上的 Le Roseau 開心果色手提包，則以柔韌小牛皮材質與簡潔線條打造優雅氣質，標誌性的竹節造型金屬鎖釦更成為點睛之筆，瞬間提升整體造型的時尚層次。





▲金世正演繹的 Le Roseau 開心果色手提包，則以柔韌小牛皮材質與簡潔線條打造優雅氣質 。（圖／品牌提供）

金世正在活動中也換上另一套造型，棕色皮革短版外套搭配沙漠色 Daylong 手提包，綁上品牌絲巾點綴的包款洋溢出濃厚法式女人味，展現自信灑脫的另一面風格，從甜美到率性無縫轉換。而此次焦點包款 Le Roseau 系列，結合柔軟皮革與俐落結構，不僅適合日常搭配，更因其輕巧容量與可拆式肩背帶設計，成為節慶出遊的理想選擇。沙漠色與開心果色的柔和配色，也呼應品牌本季包覆感與暖意為核心的設計理念。





▲金世正在活動中也換上另一套造型，棕色皮革短版外套搭配沙漠色 Daylong 手提包 。（圖／品牌提供）

此次 Longchamp 於香港 K11 Musea 海濱長廊打造的 La Patinoire Longchamp 戶外滑冰場，以2026春季系列《Cocooning on Ice》為靈感，將法式溫暖與節慶氛圍完美融合，設計細節充滿童趣與夢幻。除了可愛復古的小木屋與品牌標誌性色彩鋪陳的滑冰場，活動也包含了手工薑餅、熱紅酒與節慶市集的多樣體驗，讓來訪者彷彿走入一場夢幻冬日嘉年華。

同場加映





▲ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，承襲 ISSEY MIYAKE 經典的「Pleats」褶皺精神，以具彈性的羅紋開放式織紋製成，輕盈又具包覆性。當拉伸時，布料會微微透出內容物的輪廓，讓使用者可以直接瞥見手機螢幕，增添互動趣味。整體造型像是一件極簡雕塑，可手拿、掛於包包上，或直接佩戴於身上，打破「手機配件」的制式印象。