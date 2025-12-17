fb ig video search mobile ETtoday

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

記者鮑璿安／綜合報導

最會推卸責任的星座Top 3 出爐了！這些星座雖然平時表現活潑、口才一流，但一旦出現問題，總是「快閃第一名」，要他們扛責任簡直比登天還難。如果你身邊的團隊、伴侶或朋友有這些星座，可能要多一點心理準備，因為他們常常在關鍵時刻「人間蒸發」，留下滿地爛攤子。一起來看看這三大豬隊友星座到底有哪些令人頭疼的特質吧！

第一名：雙子座

雙子座腦筋靈活、善於表達，面對突發狀況時反應飛快，問題還沒搞清楚，就能先講出一堆讓你霧煞煞的說詞。別看他們表面無辜，其實最擅長用話術模糊焦點、輕輕帶過錯誤。遇到責任問題時，雙子很少直接扛下，總會用「不是我本意」或「當時我以為」來推卸。他們可能不是惡意，但就是缺乏承擔的意識，讓人又氣又拿他沒辦法。

第二名：射手座

射手座天性自由奔放，討厭被束縛，更不喜歡被責任綁住，當事情順利時，他們是最愛出頭的那個，但一遇到爭議，就立刻閃邊當旁觀者。射手雖然直率，但有時過於樂觀，總以為「事情會自己解決」，面對錯誤也常用「下次我會注意」敷衍帶過。不是不在意，而是責任對他們來說太沉重，會壓垮他追求快樂的心。

第三名：雙魚座

雙魚座的推責風格屬於「柔性閃避型」。他們可能不會直接否認錯誤，但會以一種「我真的不知道」、「我只是照你說的做」的無辜態度來轉移焦點，讓人反而覺得責怪他很殘忍。雙魚擅長用情緒柔化衝突，最後責任常變成「大家一起的」，讓真正該負責的人變得模糊不清。久而久之，團隊裡的人就會發現：只要出了錯，雙魚永遠不會是被釘的那一個。

