有情緒的「歐若風」居家正夯　3招簡單改造

>

▲歐若風居家空間。（圖／AI生成）

▲歐若風居家空間在2025年末悄悄攻佔IG版面。（圖／AI生成）

記者蔡惠如／綜合報導

看膩了強調斷捨離的極簡風，也覺得堆滿雜物的「多巴胺風格」有視覺疲勞。2025 年末有一種更溫柔、更強調能量流動的居家美學「歐若風」漸漸興起，悄悄攻佔 Instagram 版面。它不需要大動土木，只需要一點「光」與「色」，就能讓家變成一座專屬的視覺 SPA 館。

「歐若」源自英文 Aura，也就是靈氣、光暈的意思。試著想像日出時的天空，或者北極光的色澤，那些顏色是流動的，沒有明顯的邊界，彼此溫柔地融合在一起。將這種概念放入居家設計，能釋放出安全的訊息，達到深層放鬆，重點在於「模糊感」與「通透感」。

 
 

想讓家裡擁有這種療癒的氛圍，其實不需要昂貴的裝潢費。軟裝設計師建議，只要掌握以下三個元素，租屋族也能輕鬆改造：

氣氛照明 
歐若風的核心不在實體家具，而在於「光」。關掉家裡慘白的日光燈，換上一盞「日落燈（Sunset Lamp）」或「極光投影燈」。當橘紅色的夕陽光暈投射在白牆上，那種暈染開來的漸層色，瞬間就能讓焦慮的情緒跟著軟化。這是成本最低，但效果最強的改造法。

 
 

色彩魔法 
丟掉純色或幾何圖形的家飾，選擇帶有漸層設計的單品。例如一張從寶寶藍過渡到奶油黃的短毛地毯，或是一幅彷彿水彩暈開的掛布。這些色彩的流動感，能打破空間的沉悶，讓房間看起來像在呼吸。

 
 
 

材質挑選 
為了營造輕盈感，選用壓克力材質的邊桌，或是帶有雷射炫光效果的玻璃花器。當光線穿透這些材質時，會折射出彩虹般的光澤，讓沈重的空間瞬間變得輕盈通透，彷彿漂浮在雲端。

 
 
 

今年冬天不妨試著為家裡點一盞暖色的燈，換上一張漸層色的地毯。當你推開家門，迎接你的不再是冰冷的牆壁，而是一道溫柔的極光，那就是生活最治癒的時刻。

關鍵字：

居家佈置, 歐若風, Aura Style, 空間療癒, 2025居家趨勢, 日落燈, 漸層色, 租屋改造, 軟裝設計, 情緒價值, 生活儀式感

ET Fashion

