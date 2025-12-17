關穎曝曾與社會脫節超恐懼　一度和老公無話可聊

▲關穎和理科太太在《人生五分熟》中激盪出不少火花。（圖／翻攝自YouTube/人生五分熟，以下同）

關穎與理科太太共同主持 Podcast《人生五分熟》，節目內容常引起許多女性共鳴。關穎在節目中坦言，生了小孩後曾曾有一段與社會脫節時光，那種感覺相當可怕，甚至與老公之間也逐漸變得無話可聊。

以大眾眼光來看，關穎似乎完全可以選擇在家輕鬆躺平，但理科太太卻笑虧她根本是「抖 M 型人格」。即使工作行程已經十分忙碌，關穎仍樂於接受各種新的工作安排，行程再滿也不輕言拒絕。對此，關穎笑說：「為什麼不給自己多一點機會，多做一點呢？貪心的女人才會成功。你一定要更貪心，因為不可能什麼都得到，但同時也要懂得分享，不要小氣。」

（圖／關穎、理科太太）

關穎也特別向媽媽們喊話，表示即便是全職家庭主婦，也一定要有屬於自己的生活重心，千萬別被家庭完全埋沒。只要勇敢跨出一步，得到的不只是掌聲，更重要的是能讓自己持續與社會接軌。她坦言，自己也曾經和社會脫結，變得什麼都不知道，再加上年紀漸長出現腦霧，反應變慢，與先生之間缺乏共同話題，這樣的狀態讓她感到非常恐懼。

理科太太也分享，若生活中只有老公與孩子，每天就像陀螺一樣不停旋轉，等孩子長大後，對母親的依賴逐漸降低，另一半也可能需要自己的空間，這時內心的失落感便會浮現。關穎補充表示，女人一定要先想到自己，才能顧及婚姻與孩子；若把所有重心都放在別人身上，不但不一定會被感激，甚至可能遭到背叛。當情緒累積到爆發時，往往只剩下「全世界都對不起我」的感受，但此時才驚覺為時已晚。因此，她認為女性一定要具備能力，別等到空巢期來臨，才開始問自己「那我呢？」

談到合開 Podcast 的契機，關穎透露其實是理科太太主動邀請，當時只給她兩個星期的考慮時間，兩人幾乎沒有任何準備就直接試錄。關穎笑說，自己只是來聊天，沒想到這些對話不僅能小小地幫助到別人，也成了自己的情緒出口，甚至在過程中療癒了自己。她也感性地表示，很多事情若不嘗試，永遠不會知道結果如何；只要是可行的事，就算失敗，也值得去試一次。