ZARA折扣季「下殺6折起」！官網今晚搶先開跑、大衣超殺6百元有找

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA冬季折扣季開打，線上官網將於今12月17日晚間10點開搶，實體門市則在12月18日接力開賣。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／綜合報導

年末來臨，許多人期待的ZARA冬季折扣季正式開打，線上官網將於今12月17日晚間10點開搶，實體門市則在12月18日接力開賣。本次折扣涵蓋大衣、羽絨外套、西裝外套、褲裝、針織衫、鞋款與配件包袋等多樣單品，折扣幅度則達到6折，絕對是入手高質感冬季單品的最佳時機。

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲原價NT$1,490的「柔軟雙排扣大衣」，灰色短版設計簡約有型，預計特價只要NT$536。（圖／翻攝自官網）

這次折扣的亮點單品不少，像是原價NT$1,490的「柔軟雙排扣大衣」，灰色短版設計簡約有型，預計特價只要NT$536，時髦又百搭。還有「柔感不對稱T恤」從原價NT$990降至NT$594，單肩設計小露鎖骨，微性感中帶點率性，非常適合搭配高腰褲或長裙，展現冬季層次穿搭。

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲「仿羊羔毛外套」則是實穿派首選NT$ 1,436；「雙層柔軟T恤」也從NT$790降至NT$474。（圖／翻攝自官網）

另一款「雙層柔軟T恤」也從NT$790降至NT$474，內搭外穿都時尚有型。若偏好保暖路線，「仿羊羔毛外套」則是實穿派首選，蓬鬆手感與立領剪裁兼具舒適與防風性，適合日常通勤或出遊穿搭。針對下半身，本次ZARA也推出多款修身又實穿的長褲，例如「ZW COLLECTION 人字紋寬管長褲」原價NT$1,990，折後價約NT$1,194，結構挺拔的面料加上低調的紋理設計，非常適合搭配素色上衣或針織衫，穿出都會女性的俐落風格。

同場加映

Gap × Stranger Things

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀 。（圖／品牌提供）

Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀，以影集標誌性的紅黑色系鋪陳，搭配復古刷舊、拼接、寬版版型，呈現濃厚 80 年代質感。最吸睛的是可「雙面穿」的設計，象徵影集中現實世界與顛倒世界的雙重視角，讓單品本身就充滿劇情感。男、女裝都以 Gap 經典丹寧、長袖 T 與帽 Tee 為基底，並加入劇迷秒懂的元素，女主角 Eleven 的標誌性造型、主角群黑色漸層團照、LIVE IN HAWKINS 字樣……每件都像收藏劇情的載體。系列共 16 款單品，NT$999 起就能入手多款聯名圖像 T、連帽上衣與丹寧外套。

ZARA, 冬季折扣, 大衣, 羽絨外套, 長褲

