韓牌話題鞋EPT快閃台中！乳牛紋德訓鞋、「聖水洞限定配色」必收

南韓人氣鞋履品牌 EPT（East Pacific Trade）在台中 LaLaport 瑪黑家居開設首間中南部快閃店！不僅攜手人氣塗鴉角色 NIBBLE 打造互動裝置，更同步推出2025秋冬「動物森林」系列與聖水洞限定鞋款，免出國就能夠入手新款，為喜愛韓系街頭風格的消費者注入嶄新選擇與話題熱度，以下就來把推薦鞋款一次整理。





▲南韓人氣鞋履品牌 EPT（East Pacific Trade）在台中 LaLaport 瑪黑家居開設首間中南部快閃店 。（圖／品牌提供）

本季主打以乳牛紋、動物肌理為靈感的鞋履設計，延續品牌擅長結合街頭與自然感元素的獨特美學，注入SANTOS與FAT兩大經典系列。特別推薦的SANTOS 經典德訓鞋全新色，芝麻牛奶、草莓牛奶、香蕉牛奶，以全麂皮材質搭配柔和馬卡龍色調詮釋復古輪廓，不僅展現少女感與溫柔氣質，更保有韓潮標配的個性街頭感。每雙鞋皆搭載專利DSI Ortholite® 四層緩衝鞋墊系統，提供全天候穩定支撐與優異腳感，不論是日常通勤或長時間活動都能輕盈應對。





▲SANTOS 經典德訓鞋聖水洞限定色，香蕉牛奶 / 芝麻牛奶 / 草莓牛奶 $3,800 。（圖／品牌提供）





▲SANTOS 經典德訓鞋 拿鐵 ＄3,800 。（圖／品牌提供）

此外，經典熱銷鞋型 COURT 板鞋與 SANTOS 也披上秋冬新裝，像是黑白拼接的「熊貓」款展現都會感簡約質感，而「拿鐵」與「橄欖綠」版本則以溫潤大地色演繹韓式復古，百搭度極高，無論牛仔、卡其或裙裝都能輕鬆駕馭。此次台中快閃活動期間（2025年12月12日至2026年1月6日），消費者除能搶先購入限定鞋款，現場完成互動任務與打卡還可獲得限量貼紙，搭配全品牌鞋款95折、服飾9折的限定優惠，再加上滿額贈送購物袋或植絨地毯的驚喜。

▲PUMA 全新的 SPEEDCAT LUX 系列延續品牌經典賽車基因，以濃郁的巧克力棕結合金屬銀彎刀 。（圖／品牌提供）



PUMA 全新的 SPEEDCAT LUX 系列延續品牌經典賽車基因，以濃郁的巧克力棕結合金屬銀彎刀，呈現低調又高級的光澤感。鞋面由麂皮、金屬光面與皮革內裡三種材質交織，層次相當飽滿。系列中包含造型更為修長俐落的 SPEEDCAT LUX Ballet，以及保留原始賽車輪廓的 SPEEDCAT LUX 版本，兩雙皆散發濃厚的復古氣質，卻又因金屬銀的加入而更具現代感。