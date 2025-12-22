「存款變多了也沒有比較快樂」　金錢焦慮讓人生被數字綁架

fb ig video search mobile ETtoday

文／人物誌

你有金錢焦慮嗎？

即使有存款，還是很難隨心所欲的使用金錢。這幾年發現自己與身邊的人好像都有這樣的困擾。雖然有工作、有存款計畫，但還是很不敢花錢，總是有一種莫名的焦慮存在。

這種心情不是少數人的錯覺，而是現代人越來越普遍的現象。

捨不得花，是因為害怕失去掌控

很多人明明收入不錯，卻連點外食、買衣服都會猶豫很久。想去旅遊也會覺得捨不得花錢，好像多花一塊錢就會動搖未來。

這種捨不得花，並不是貪婪或吝嗇，而是一種對於掌控感的焦慮。我們被教育要努力存錢、要規劃人生、要為不可預測的未來做準備。當社會充滿不確定性，人容易將穩定寄託在可量化的東西上，而存款數字就是最容易帶來安全感的東西。

但問題是，安全感沒上限。一旦依賴數字帶來的掌控感，很容易想要更多、更大、更穩定，於是越存越焦慮，越焦慮越不敢花。

▲（圖／《舊金山美容院》劇照，下同）

被數字綁架的人生，不會比較安心

有些人每個月固定檢查存款，看到有所成長會開心幾秒鐘，但很快又被下一個目標取代，再多10萬、再多50萬、再多一年份的緊急預備金……就這樣永遠覺得還不夠。看起來是對財務負責，實際上卻是在用數字衡量自我價值。

而社會氛圍也是影響的原因之一。每天看到新聞喊通膨、房價飆升、退休金不足，焦慮像是被默默灌進腦子中，而社群上曬收入、曬財富的人又讓比較變得更加容易。當錢變成一種競爭標準，人自然會緊握不放。

但被數字綁架的結果，就是活得越來越像在做帳，每一次消費都要檢討，每一筆花費都像犯了錯。 而人生就這樣被一連串的計算取代，快樂也慢慢消失。

賺錢的初衷是過更好的生活，不是更焦慮的生活

這句話聽起來老生常談，但很多人確實在過程中忘了。努力工作、加班、接案、副業，其實最初動機都是希望活得更自由。但當錢慢慢累積，一些人卻反而更謹慎、更節制，甚至會害怕生活的波動。

但人生本來就會起伏，金錢只是其中一種資源，不是全部。如果人生被存款的數字綁死，只追求安全感而不允許自己享受，那麼錢再多也換不到真正的踏實。

金錢焦慮不是三言兩語就能解決，但有個簡單的方向值得記住：不是鼓勵亂花，而是讓自己知道「花錢不是錯的」。對生活有幫助、讓自己更舒服、能讓關係更好的花費，本來就有它的價值，不該被罪惡感吞沒。

與其一味追逐存款數字，不如偶爾想想：「那些你努力賺來的錢，究竟是要累積到什麼程度，才允許你過你真正想過的生活？」

如果答案永遠是「再多一點」，那麼，也許該問的就不是錢，而是你對生活的期待。

延伸閱讀

做讓自己開心的事！給生活快樂預算，提升品質又能紓解壓力

存錢好難！Ｚ 世代放棄理財前，要先理解：「有錢，才有選擇權。」

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 存錢, 金錢, 理財, 焦慮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

