Atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

▲atre明年重回台北車站開設小型店舖，以美食為主。（圖／翻攝atre官網）



記者蔡惠如／綜合報導

曾經在信義區引發話題的日系商場 atre（艾妥列）確定重返台灣！日本 atre 正式宣佈透過在台新成立的子公司，進駐台北捷運台北車站地下街 B1 層。鎖定每天人來人往的北車通勤族，準備把日本車站精緻與便利的「質感生活」直接搬進台北車站。

atre 在 2023 年與微風結束合作之後，宣布重新回歸進駐台北車站地下 1 樓（3 號與 5 號區塊）。商場面積約 160 坪，雖不大但位置卻是捷運藍線、台鐵與高鐵人流的交叉地帶，對於每日進出人流超過 50 萬人次的台北車站，是戰略地位極高的位置。

業者表示，該商場將發揮日本 atre 擅長的「Ekinaka（站內商場）」概念，規劃成一個小而美的美食生活圈。預計會引進高品質的日系伴手禮、外帶美食或精緻餐飲。想像一下，下班轉乘時不用再匆匆忙忙，可以順手買份漂亮的日式甜點或質感晚餐回家，atre 的進駐預計將大幅提升北車地下街的氛圍，讓原本單調的通勤路線變得更有亮點。

2019 年 atre 曾隨著微風南山開幕首度登台，當時是由 atre、微風與三井物產三方合資經營。雖然裝潢風格原汁原味，但後來面臨招商未滿櫃等挑戰，最終在 2023 年底結束合作，atre 也退出信義計劃區。這次台北車站改由 JR 東日本集團今年 4 月在台全資成立的「台灣捷爾東商業開發」直接經營，把最正統的日式服務與選品眼光帶給台灣消費者，展現對台灣「軌道經濟」的高度信心。

JR 東日本集團在台已有「JR 東日本大飯店台北」、共享辦公室「One&Co」以及頂級健身俱樂部「JEXER」。2024 年北捷與 JR 東日本簽署合作備忘錄，未來在捷運劍南路站與劍潭站，也都傳出有相關的商場與飯店開發計畫。看來以後在台灣，想要體驗日本車站周邊那種便利又時髦的生活風格，機會將會越來越多！

▲誠品生活也在atre旁新開商場，提供隨時可帶走的伴手禮跟外帶小點。（圖／記者陳美伶攝）

而除了 atre 之外，誠品生活也將進駐 atre 台北車站商場旁的小塊區域，預計引進伴手禮、食品外帶櫃與手搖飲品牌，預計最快 12 月下旬開幕。