天冷食慾大開也不怕！掌握2個吃飯關鍵「免餓肚也能維持身材」

>

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

▲掌握2要點，秋冬就能保住身材不發胖。（圖／unsplash、pixabay、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

正式進入冬天，本周氣溫降得有感，秋冬時節最幸福就是來碗溫暖的火鍋，或者是誘人的蛋糕下午茶，食慾漸開成了身材大敵，其實只要在吃飯時掌握2個要點，不用餓肚子也能保持身材。

▲吃飯,用餐,飲食。（圖／免費圖庫pexels）

▲慢慢用餐，讓腸胃有時間反應。

吃飯時間不要少於20分鐘
秋冬天氣逐漸變得涼爽，對飢餓的感受也變得較為明顯，飢餓感的來源來自大腦，當身體肚子餓的時候，胃部會分泌一種激素，讓大腦產生食慾，當我們開始進食後，飢餓激素分泌就會慢慢變少，甚至腸胃道還會發出抑制食慾的激素讓我們停止進食。

這樣的一個過程，約需要20分鐘的時間，所以一坐下咕嚕咕嚕的把食物狂吃下肚，沒有飽腹感的提醒，很容易就吃過量，細嚼慢嚥是有道理的，不但能品嚐食物的味道，還能讓腸胃來得及告訴大腦「夠了不要再塞了」。

▲▼用餐,吃飯,飲食,餐廳,聚餐,餐桌,餐點,筷子。（圖／翻攝自pixabay）

▲不要一坐下來就狂吃，建立自己習慣的用餐速度。

先喝一碗湯
道理很簡單，就是飽足感，吃飯時首先先喝湯，胃部大概就有25%飽足了，再從蔬菜吃起，大量的纖維能讓你飽足感增加到60%，此時主菜上桌，包括魚類跟肉類再補上20%，胃部已經8成飽，加上進食時間應該已超過20分鐘，大腦也會告訴你差不多了，即便再吃白飯或其他碳水化合物，數量也有限。

用餐,聚會,喝湯,吃飯,餐廳,客人（圖／取自免費圖庫「picjumbo」）

▲秋冬用餐前先以一碗湯開始，不但先暖胃，也能增加飽足感。

當然湯可不是高熱量的湯品，甚至是麻辣鍋的湯底，台灣人嗜吃火鍋，熬煮火鍋料的精華湯頭也有許多人愛，但煮久了不但高普林，而且鹹度也高，要控制碗數或是不要等到最後才喝湯，熱量都外加的。

▲吃飯,下午茶,早午餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲若無法抗拒甜點，建議先從縮小份量的方式下手。

而甜點當然也是減肥的大敵，有些女生會為了吃飯後甜點，刻意減少正餐份量，其實這樣的做法效果有限，不過甜點這東西撫慰的不是身體而是心靈，最好的方式是控制份量，像是跟別人分享一個甜點等，別刻意忍住讓心情不佳。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食控制, 冬天, 火鍋, 熱量, 進食順序, 飽足感, 細嚼慢嚥, 20分鐘法則, 先喝湯, 不挨餓減肥, 冬天食慾, 聚餐技巧

