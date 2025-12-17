fb ig video search mobile ETtoday

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露　一句話回擊整形傳聞

>

席德妮史威尼的紅毯造型，被指向瑪麗蓮夢露致敬。（翻攝housemaidmovie IG、NBC Bay Area臉書）

▲席德妮史威尼的紅毯造型，被指向瑪麗蓮夢露致敬。（翻攝housemaidmovie IG、NBC Bay Area臉書）

圖文／鏡週刊

28歲好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）再次成為紅毯焦點。她早前出席新片《家弒服務》（The Housemaid）洛杉磯首映會時，以一襲白色深V禮服亮相，被指是在向傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）致敬。近來他也正面回擊整形傳聞。

復刻《七年之癢》經典造型？　紅毯造型細節一次看

根據《People》報導，史威尼15日現身洛杉磯中國戲院，出席新片首映會。她穿婚紗設計品牌Galia Lahav量身訂製的白色削肩禮服，合身馬甲剪裁勾勒姣好身材，下襬則為飄逸長裙並點綴羽毛裝飾，神似瑪麗蓮夢露在1955年電影《七年之癢》（The Seven Year Itch）中的經典造型。

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露！　一句話回擊動刀傳聞

▲史威尼穿Galia Lahav禮服，性感走紅毯。（翻攝housemaidmovie IG）

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露！　一句話回擊動刀傳聞

▲史威尼和曼達塞佛瑞（左）一起走紅毯。（翻攝housemaidmovie IG）

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露！　一句話回擊動刀傳聞

▲史威尼穿白色深V禮服，大秀好身材。（翻攝melissa.hernandez IG）

史威尼還頂著波浪捲髮，搭配鮮紅唇色，同樣呼應夢露的經典形象。她與共同主演亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）一起走紅毯。40歲的塞佛瑞身穿Monse 2026早秋系列紅色亮片禮服，搭配金色高跟涼鞋，同樣充滿氣場。

被質疑外貌改變？　她反擊：12歲怎能和26歲比？

《家弒服務》改編自作家芙瑞達麥法登（Freida McFadden）2022年的同名心理驚悚小說，故事描述史威尼飾演的「米莉」在理想工作中，逐漸被由塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」折磨，氣氛緊張壓迫。

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露！　一句話回擊動刀傳聞

▲亞曼達塞佛瑞（左起）、席德妮史威尼、布蘭登斯克勒納出席《家弒服務》首映會。（翻攝housemaidmovie IG）

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露！　一句話回擊動刀傳聞

▲史威尼和曼達塞佛瑞（左）一起走紅毯。（翻攝housemaidmovie IG）

此外，史威尼近日也親自回應「整形」傳聞，她接受《Allure》專訪時說：「你不能拿我12歲時的照片，去跟我26歲、還有專業妝髮與燈光的照片相比！我當然會看起來不一樣。」感嘆：「社群媒體上的每個人都瘋了。」

更多鏡週刊報導
27歲女星牛仔褲廣告挨轟「白人至上」　川普反誇爆：我愛死啦！
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片　網驚嘆：女神美到發光
22歲英國王室成員擠火車「坐地板2小時」！　埋頭寫報告被讚零架子

關鍵字：

鏡週刊, 席德妮史威尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

ZARA折扣季「下殺6折起」！官網今晚搶先開跑、大衣超殺6百元有找 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好 「斷崖式曖昧」到底在想什麼？揭秘背後3大原因　不打算只選擇你 冠軍200元有找！康是美2025彩妝熱賣單品TOP10出爐 Atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場 最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由 金世正背開心果色Longchamp新包！2顆人氣款「竹節包」、Daylong質感優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面