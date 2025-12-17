Melody被MAX＆Co.聯名圈粉　談購物信念：不會只買一件限制自己

記者鮑璿安／台北報導

MAX&Co. 於新光三越台北信義新天地A11全新形象專櫃正式登場，今17日邀請Melody現身站台，以一身春夏新裝搭石墨灰羊毛混紡迷你裙與同色系立體剪裁短版外套，她大方分享穿搭哲學，說自己想買就買，「不用只買一件來限制自己的想像」。





▲Melody以一身MAX&Co. 春夏新裝，石墨灰羊毛混紡迷你裙與同色系立體剪裁短版外套進行搭配 。（圖／品牌提供）

MAX&Co. 隆重推出與義大利藝術家 Pietro Terzini 第三度合作的聯名系列「1-800 Gift Alert」，結合標語幽默、視覺衝擊力十足的設計，將Tee與針織毛衣注入獨特態度。Melody對此系列愛不釋手，更分享如果能為這些衣服寫一句話，會是「Love yourself and be happy」，代表開心和愛自己。Melody透露自己看到漂亮衣服常常是第一線就入手，「不用特別在節日入手，這就是一種生活中的美好」。Melody也談到近期耶誕節的生活片段，「我們家買了一顆真的樹，很期待天氣變冷」，節日則會跟家人一同度過。

▲MAX&Co.圓領針織衫、短版T恤 。（圖／品牌提供）





▲水鑽西裝外套。（圖／品牌提供）

MAX&Co.春夏新品大量運用粉彩色調、花卉印花、透膚材質與鬆弛剪裁，並結合90年代元素、工裝細節及俐落輪廓，營造從容不羈的穿衣態度。無論是適合假期的Tee、沉穩率性的西外，或是溫柔詩意的針織衫，都能穿出不設限的自由語彙。

同場加映

Longchamp 2026春夏系列以「Slide in Style」與「Catch the Parisian Wave」為主題，從冬日滑冰的輕盈轉身到夏日浪潮的自由延伸，包款設計貫穿整季主軸。春季主打 Le Pliage Cocooning 與 Le Roseau 幸運餅乾包，以柔軟針織、絨感皮革與金屬光澤詮釋冰上溫度；粉嫩的開心果綠與珊瑚粉，搭配短毛絨或亮片細節，讓造型在寒意中綻放活力。進入夏季，品牌再以衝浪文化為靈感，推出 Re-Play 多功能包、Épure 吊飾包 與 Le Roseau 拉菲草包，結合竹節釦、天然皮繩與手工編織材質，捕捉陽光與海風的律動。