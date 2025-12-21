fb ig video search mobile ETtoday

2026春妝5大趨勢！「朦朧粉彩」溫柔卻有深度　丹寧成為彩妝新材質

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲2026春妝趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2026春妝趨勢總覽：妝容回到情緒與質感的年代

2026年春季，彩妝不再急於抓住目光，而是選擇慢慢貼近肌膚與內心。色彩刻意降溫、光澤變得柔軟，妝容像是一段似曾相識的記憶，在低調中散發存在感。從色彩選擇、質地表現到包裝設計，春妝全面走向「溫柔卻有深度」的新平衡。

趨勢一：朦朧粉彩（Hazy Pastel）主導春妝，低彩度成為關鍵語言

高彩度正式退場，加入灰感與霧感的粉彩色系，成為2026春妝的主旋律。這類色彩如同被晨光暈染過的春景，溫柔卻不單薄，讓眼神與妝容保留情緒空間。

RMK 2026春季彩妝 「Blooming Echoes」 便是這股趨勢的代表。全新RMK明眸眼影液以一筆即完成的設計，結合細緻珠光與低彩度色調，從冷灰褐、塵灰玫瑰、古銅棕到水漾銀與紫粉紅，輕鬆打造濕潤卻不張揚的眼妝層次，完美詮釋春日的柔和與包容。

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲RMK明眸眼影液 5g／1,100元。（圖／品牌提供）

趨勢二：光澤不再閃耀外放，而是「濕潤反射感」

2026年的光感妝容，追求的不是亮片爆閃，而是如陽光映照肌膚般的自然反射光。光澤成為妝容的一部分，而非刻意存在。

RMK立體調色眼盤EX-17、EX-18以「春日清晨」與「黃昏暮色」為靈感，將高亮燦度的珠光與輕柔霧面並置，色彩刻意降低彩度與深邃感，混色或疊擦都能維持清透質感，讓雙眸宛如被春光包覆，呈現靜謐卻動人的光影層次。

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲RMK立體調色眼盤 EX-17、EX-18／各2,150元。（圖／品牌提供）

趨勢三：丹寧成為彩妝新材質，永續與時尚並進

2026春妝不只關注色彩，也開始回應永續議題。丹寧，這個時尚史上不斷被翻玩的材質，正式走進高級彩妝世界。

嬌蘭2026春季ROUGE G BLOOMING DENIM緹花丹寧系列，攜手循環材質平台Nona Source，將高訂工坊餘料丹寧布升級再造，為Rouge G紅寶之吻唇膏、Ombres G高訂深邃四色眼影盤與幻彩流星蜜粉球換上獨一無二的緹花丹寧外殼，展現永續與高級工藝並存的全新美學。

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲ROUGE G BLOOMING DENIM緹花丹寧系列。（圖／品牌提供）

其中Ombres G緹花丹寧限定四色眼影盤，以三款金屬色搭配一款柔霧花瓣粉，重現丹寧藍的變幻光澤、鉚釘般的古銅與金色光感，搭配細膩霧面，構築前所未見卻高度和諧的眼妝層次。

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲嬌蘭Ombres G高訂深邃四色眼影盤 緹花丹寧限定版／3,520元。（圖／品牌提供）

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲嬌蘭紅寶之吻緹花丹寧限定版／2870元（彩殼＋唇膏）。（圖／品牌提供）

趨勢四：柔焦底妝與自然光暈，回歸氣色本身

妝感不再追求遮掩，而是柔焦與提亮。嬌蘭幻彩流星蜜粉球緹花丹寧限定版在經典02色系中加入丹寧藍粉珠，冷暖交織的細緻光澤，為肌膚灑上溫柔卻立體的春日光暈，呈現宛如天生好膚質的自然氣色。

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲嬌蘭 幻彩流星蜜粉球 緹花丹寧限定版／3,020元。（圖／品牌提供）

趨勢五：花瓣般水潤唇妝，自然卻令人難忘

春季唇妝走向柔潤與透明感，色彩貼近唇色本身，卻讓整體氣色瞬間甦醒。

RMK露光柔潤口紅新增4款春季色選，以裸色、棕色與粉紅調構成大人系唇妝，展現彈潤豐盈卻不造作的光澤。而嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油則推出花卉靈感色209「Blooming Glow」與878「Dahlia Glow」，蜂蜜注入的潤澤質地，為雙唇帶來如花瓣般的透亮光采。

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲RMK 露光柔潤口紅 3.6g／1,400元。（圖／品牌提供）

不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝

▲嬌蘭 KISSKISS 法式之吻波光蜜漾護唇膏／1,450元。（圖／品牌提供）

