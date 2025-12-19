年度壓軸話題單品全公開　The North Face x SKIMS聯名、Studio Doe必搶

文／美人圈

如果你以為到了12月就能成功守住荷包，那可真是大錯特錯！每年到了年底，各大品牌彷彿約好般搶著推出一波又一波的吸睛聯名、節慶限定和心動新品，根本就是逼人掏錢的「年度最危險時刻」。準備好迎接年底最強購物誘惑了嗎？這篇就帶你一次掌握近期必看新品！

12月新品推薦

Studio Doe

年末節慶將近，城市開始悄悄染上紅色。Studio Doe也推出一系列紅色單品，以剛好提亮氣色的紅、清晰卻不突兀的亮度，呈現一種能自在融入衣櫥的「生活紅」。從直角肩開襟針織衫、Premium天絲寬領針織衫、經典落肩輕挺襯衫、海島棉鬆軟針織連帽圍巾等，每一款紅色系單品的調色都亮度剛好、氣色剛好，重點是也不刺眼，搭配中性色調時，能自然地成為造型裡最剛好的亮點，讓你再也無畏懼上身紅色！

▲直角肩開襟針織衫 建議售價$2,280／紅.黑／S.M、經典落肩輕挺襯衫 建議售價$2,180／紅 ／F。（圖／Studio Doe

▲海島棉鬆軟針織連帽圍巾 建議售價$1,780／紅 ／F、H型水洗斜紋直筒褲 建議售價$2,180／紅／ S.S+.M.M+.L.L+。（圖／Studio Doe ）

The North Face x SKIMS

冬季必備羽絨外套自然不能走尋常路線！The North Face再次攜手SKIMS推出限量冬季聯名系列。此次新增更多款式選擇、實用配件，更首次引入童裝系列。服裝設計上巧妙融合了The North Face在滑雪服飾領域的技術創新與專業積累，以及SKIMS標誌性的貼身剪裁與設計美學，以大膽鮮明的應季色彩，呈現冬季衣櫥的煥新之作。

▲The North Face再次攜手SKIMS推出限量冬季聯名系列。（圖／The North Face）

The North Face x SKIMS冬季聯名系列將於台灣限量推出四款配色「Bone 珠玉白」、「Gunmetal 雲母灰」、「Phoenix 赭羅紫」與「Onyx 瑪瑙黑」。這些低飽和度、精緻且富層次的色彩，展現品牌在嚴峻氣候中兼具創新機能與現代美學的設計語彙。本系列將於2025年12月10日於The North Face 台北101旗艦店、台中新光三越中港店5F UE門市，以及The North Face台灣官方網站同步販售。

▲The North Face x SKIMS冬季聯名，台灣限量推出四款配色。（圖／The North Face）

spriing X SENSE OF PLACE

由台灣知名穿搭YouTuber春春創立的服飾品牌spriing再次攜手日本人氣品牌SENSE OF PLACE，推出冬季第二檔名聯系列「MELLOWDAY」－關於沉澱、成熟，並將生活重新調回「剛剛好節奏」的冬日主題。全系列於12／9正式在spriing官網上架販售；12／10於SENSE OF PLACE限定門市販售。

▲spriing X SENSE OF PLACE。（圖／spriing）

本次聯名矚目主打款漸層個性刷破針織上衣，柔霧的視覺層次與中性率性版型成亮點，以特殊噴染技法打造漸層色澤，如雲霧緩緩暈開般，在局部刷破工藝增添個性，以spriing擅長的顯瘦比例視覺處理，是男女皆可共穿的設計。另外，手工針織側背口金包以手工鉤織呈現柔軟立體感，像冬季裡的小禮物，使用耐磨線材讓包款更不易起毛球，放入口紅、AirPods等外出小物，也適合作為天天使用的搭配品。

▲本次聯名單品。（圖／spriing）

CLOTTEE By Clot x CHRONIC

由2013年成立的支線品牌CLOTTEE by CLOT銳意將連結東西方文化的品牌力量伸延至亞洲新生代 ，本次聯手憑實驗性膠囊系列震懾業界的CHRONIC，在極簡哲學與頂級造工的共同底蘊上，展開一場前衛 且實驗性的跨界對話，聯名系列涵蓋立體刺繡短Tee、經典棒球帽與連帽衛衣，每一件皆為態度宣言。

▲CLOTTEE By Clot x CHRONIC。（圖／JUICE）

本次聯名亦宣佈釋出JUICE台北獨佔配色的刺繡短Tee，沿襲有帽衛衣的紅白鮮明對比， CHRONIC印花品牌標識與CLOTTEE刺繡交錯交融，成為本次聯名最無懈可擊的鐵證。 CLOTTEE x CHRONIC聯名系列於12／11率先登陸JUICE台北門店，並釋出JUICE TAIWAN獨佔短Tee；其他系列單品隨後在12／12於指定JUICE銷售管道及JUICESTORE.COM正式發售。

▲JUICE台北獨佔配色的刺繡短Tee。（圖／JUICE）



adidas Originals x CLOT x BAPE

adidas Originals宣布攜手BAPE®與陳冠希主理的CLOT推出三方聯名系列Superstar運動鞋！這雙三方聯名Superstar採用米白色高品質皮革鞋面打造，輔以立體壓紋細節，橄欖色工裝風格的點綴更增添實用主義氣質。 BAPE®的1ST CAMO迷彩與CLOT的絲綢紋理相融合，覆蓋於adidas三條紋、BAPE® STA標誌與後跟之上，形成極具辨識度的視覺焦點。同時，沙色波紋外底配合鋸齒狀結構，讓球鞋輪廓煥然一新，突破傳統印象。

▲adidas Originals x CLOT x BAPE三方聯名。（圖／CLOT）

為慶祝本次聯名發佈，CLOT與BAPE®共同重新演繹經典中式唐裝外套，將傳統絲綢質感融入當代街頭視覺。該聯名外套再次融合CLOT Silk Royale絲綢圖案與BAPE®標誌性1ST CAMO迷彩印花，兩大經典元素形成鮮明對比。CLOT x BAPE®聯名外套選用真絲提花布料織造，呈現細膩光澤並暗藏Silk Royale絲綢圖案，同時以疊印工藝融入1ST CAMO與漸變絲綢圖案，與聯名主題深度呼應。

▲CLOT與BAPE®共同重新演繹經典中式唐裝外套。（圖／CLOT）

CLOT x BAPE® Superstar by Edison Chen鞋款以及CLOT x BAPE®中式唐裝外套已於12／5登陸指定JUICE渠道發售及JUICESTORE.COM正式發售，喜歡的朋友一定要把握機會入手！

CONVERSE x Madhappy

今年冬季，CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhappy，將來自加州的陽光樂觀主義注入經典設計，重磅推出三款限定配色的Chuck 70聯名鞋款。本次聯名貫徹簡約精緻的設計美學，推出黑色、白色、藍灰色三款中性百搭配色，能輕鬆駕馭各種日常穿搭風格。

▲CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhappy。（圖／CONVERSE）

在設計工藝上，鞋面特別選用18盎司重磅水洗帆布，邊緣處理呈現出獨特的做舊質感；再搭配上翻毛皮拼接的後跟、採用染色做舊工藝的鞋頭與包邊，生動還原出自然穿著的復古質感；此外，鞋身外側綴有翻毛的Madhappy星狀標識，鞋舌處以Madhappy編織標識進行裝飾；鞋款內側則飾有毛氈Chuck經典圓標，處處細節皆彰顯出此次聯名不凡的身份與價值。

▲鞋面特別選用18盎司重磅水洗帆布。（圖／CONVERSE）

CONVERSE x Madhappy聯名款Chuck 70已於12／6Y起在Converse南港LaLaport店3F、Converse新光三越台北信義A11 2F、Converse新光三越南西三館5F、Converse桃園統領百貨店1F、UNDEFEATED台北旗艦店發售，建議售價為新台幣NT$3,980元。

▲CONVERSE x Madhappy聯名款Chuck 70。（圖／CONVERSE）

LeSportsac x PEANUTS™

全球知名時尚生活品牌LeSportsac再度攜手深受世代喜愛的PEANUTS™（花生漫畫） 推出2025冬季聯名系列。本次系列以Charles Schulz筆下永恆的人氣角色為靈感，將Snoopy、Woodstock與Charlie Brown的幽默魅力，融入LeSportsac輕便實用的包款設計之中，以充滿童趣與懷舊感的風格，暖心陪伴日常造型。

▲LeSportsac x PEANUTS。（圖／LeSportsac）

全系列以繽紛印花與多變剪影呈現花生漫畫角色經典形象，結合LeSportsac輕盈材質與多口袋機能，上班、旅行或日常揹都能展現俏皮冬季風格。本次推出兩款全印花：Peanuts Happy Pals以丹寧質感描繪花生幫的活潑互動；Peanuts Playtime則以鮮明色調呈現Snoopy經典動作。系列涵蓋斜背包、中型旅行袋與化妝包等多款人氣包型，滿足各種生活場合。

▲LeSportsac x PEANUTS。（圖／LeSportsac）

聯名系列亦推出角色印花與期間限定款式，如中型半圓化妝包、手提袋組合等小型包款，並加入冬季暖感材質打造大型雙面托特包與橫式手機斜背包。部分包款採用蓬鬆柔軟sherpa羊羔絨元素，讓溫暖氛圍升級，打造最療癒冬日造型。

▲部分包款採用蓬鬆柔軟sherpa羊羔絨元素，讓溫暖氛圍升級。（圖／LeSportsac）

CARRYON x 造糕的人

台灣街頭服飾品牌CARRYON再次打破潮流領域邊界，攜手台北人氣甜點品牌造糕的人驚喜推出「金手指」聖誕限定聯名禮盒！本次聯名禮盒內包含多款精心設計的單品：以「金手指」為主題的帽款，將『天生我才必有用』以細緻刺繡工藝飾於帽體，語氣低調卻態度鮮明；由造糕的人特別製作的珍珠糖泡芙，選用酥脆外殼與溫和甜度的配方，口感輕盈、不易膩口；而聯名零錢包則延伸「把價值帶在身上」的概念，以俐落線條展現簡約質感，兼具日常實用性與收藏意義。此外，禮盒內也附有專屬聯名卡片，象徵這份禮物既能送給他人、也能送給自己，作為一種溫柔而堅定的提醒。

▲金手指聖誕限定聯名禮盒。（圖／CARRYON）

為了傳遞「每個人的天賦都值得被尋獲」聯名精神，本次金手指聖誕聯名限量150盒中，特別加入隨機彩蛋機制，將隨機藏入兩個金手指公仔，抽中者可獲得一年甜點陪伴體驗，每個月可至造糕的人兌換一顆4－6吋蛋糕。CARRYON x 造糕的人金手指聯名聖誕禮盒已於雙方官方網站開放預購，數量有限，若有興趣不妨追蹤雙方官方社群，第一時間掌握最新消息。

▲金手指聖誕聯名限量盒中，特別加入隨機彩蛋機制。（圖／CARRYON）



SHIATZY CHEN 夏姿・陳

千呼萬喚！SHIATZY CHEN夏姿・陳 2026春夏系列《不停 Unstill》終於登場，本季取意成語 「馬不停蹄」，結合1970年代的自由氣息，描繪女性輕盈、浪漫、自在的姿態。東方 「馬踏飛燕」 的靈動，與西方羽翼駿馬的力量交會，淬鍊出本季獨特的東方嬉皮（Oriental Hippie）風貌。

▲SHIATZY CHEN夏姿・陳 2026春夏系列。（圖／SHIATZY CHEN 夏姿・陳）

2026春夏《不停》以東方語彙結合70年代嬉皮精神，透過中式領、蕾絲與大喇叭丹寧展現「柔與野並存」的中西輪廓。金屬馬鐙釦飾成為本季象徵，搭配絲巾與馬鞍弧線包款延續自由氣息。系列融入十字繡與緞帶工藝，以「馬奔馳於花園」圖騰結合丹寧與皮革肌理，呈現既摩登又具民俗溫度的詩意張力，書寫女性浪漫與力量的當代節奏。

▲金屬馬鐙釦飾成為本季象徵。（圖／SHIATZY CHEN 夏姿・陳）

Onitsuka Tiger鬼塚虎

年末佳節時刻即將到來，日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎隆重推出「HOLIDAY GLITTER PACK」節慶限定系列。本次系列精選品牌三大經典人氣鞋型——MEXICO 66、MEXICO 66 TGRS 與DELECITY，以神秘「銀河黑」與夢幻「耀眼粉」交織獨特節慶光采，全系列共4款於冬季奢華登場。

▲Onitsuka Tiger推出HOLIDAY GLITTER PACK節慶限定系列。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎）

貫徹永續時尚精神，本系列特別選用「金屬光澤環保皮革材質」（Vegan Metallic Eco-Leather），展現了Onitsuka Tiger鬼塚虎在時尚美學與環保意識上的承諾；鞋底採用透明無縫加固工藝，兼顧耐用度與百搭性。無論是低調卻不失亮點的「銀河黑」搭配冬季大衣融入日常造型，或是選擇「耀眼粉」作為節日派對或尾牙聚會上點亮整體造型的吸睛焦點，都能在這個冬季輕鬆穿出時髦態度。

▲「銀河黑」或「耀眼粉」都是點亮整體造型的吸睛焦點。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎）

延伸閱讀

JENNIE x Haribo正式開賣！聯名哪裡買？全品項＋台幣售價一次看，Jennie同款愛心T必搶

2026韓國紅什麼？10個韓國小眾美妝＋爆紅商品一次看：ENTROPY、PERWARE、Tiny Wonder Pantone

2026代表色「雲舞白」精品包包推薦！Lady DIOR、miu miu手袋溫柔簡單又高級！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。