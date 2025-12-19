fb ig video search mobile ETtoday

阿嬌揭密香港女生不老秘訣　養生是「從小就被養成的 DNA」

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自小紅書／鍾欣潼

為什麼香港女生都不會老？女星阿嬌分享，香港女生之所以特別懂得養生，其實並不是長大後才開始刻意學，而是一種「從小就被養成的生活 DNA」。在香港，許多家庭都有煲湯的習慣，養生不是口號，而是每天自然發生的日常。

▲▼阿嬌養生。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

▲女星阿嬌有著「盛世美顏」稱號。

她提到，在家裡煲湯時，常會加入一些溫和又實用的養生食材。像是曬乾的淮山，經常拿來煲湯，對脾胃特別好。脾胃顧好了，消化順暢，氣色自然跟著提升，連皮膚都會看起來更透亮、有精神。

▲▼阿嬌養生。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

▲保持好心情比補什麼都重要。

另一個常見的是枸杞，富含胡蘿蔔素，不論是泡水、煲湯或煮粥，都可以隨手放一把，既方便又不麻煩。對於平時用眼多、作息忙碌的人來說，是很溫和的日常補充。

▲▼阿嬌養生。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

▲香港人把養生當成日常。

至於工作繁忙、拍戲熬夜時，阿嬌也會選擇黨蔘或花旗蔘片泡水來喝。她形容，當人特別累、氣色差時，喝了真的有感，精神會慢慢回來，但又不會過於燥熱。

阿嬌也坦言，自己其實很愛喝冰的，但她知道冰飲喝多了容易讓腸胃受寒，所以會適時搭配薑茶或紅棗水，讓身體暖回來，把寒氣慢慢趕走，而不是一味壓抑想喝冰飲的慾望。

▲▼阿嬌養生。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

她認為，養生不只是吃什麼，更是一種生活習慣與態度，不需要逼自己做到滿分，只要找到一兩個願意長期堅持的小習慣就好。最重要的是放鬆心情，因為心情不好時，吃再多補品都沒用。和朋友一起吃飯、聊天、分享生活，很多煩惱自然就化開了。

